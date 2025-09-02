Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков погасил задолженность перед Федеральной налоговой службой на сумму 1 млн рублей. Долг возник из-за неуплаты налогов по его индивидуальному предпринимательству и был полностью оплачен после публикации информации в СМИ.
«После публикации исполнитель оплатил всю сумму. Сейчас на нем не числится каких-либо задолженностей», — сообщает Постньюс. В июне-июле 2025 года Жуков зарегистрировал товарный знак «Бабайка» для выпуска детских товаров и игрушек, который позиционируется как аналог популярного бренда Labubu.
Сергей Жуков этим летом Жуков зарегистрировал товарный знак «Бабайка» для выпуска детских товаров и игрушек. По задумке Жукова, бренд должен стать ответом популярной игрушке «Лабубу». Под «Бабайкой» планируют выпускать умные игрушки на основе искусственного интеллекта, а также детские товары, включая школьные принадлежности и питание.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.