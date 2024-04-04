В Кремле назвали полюбившийся Путину формат встреч

Песков: формат ВКС для Путина более эффективен в работе
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Прессекретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по окончанию голосования на выборах 2024. Москва, песков дмитрий
Работа Владимира Путина через ВСК более эффективна, заявил Дмитрий Песков Фото:

Работа президента РФ Владимира Путина через формат видеоконференций более эффективна. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вы видите что президент в своем графике комбинирует и прямую и продолжительную работу в формате ВКС. Зачастую работа в ВКС стала эффективной», — сказал Песков в ходе концеренц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что такой формат более эффективен с точки зрения оперативного обсуждения вопросов и докладов о состоянии дел в регионе.

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Работа президента РФ Владимира Путина через формат видеоконференций более эффективна. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Вы видите что президент в своем графике комбинирует и прямую и продолжительную работу в формате ВКС. Зачастую работа в ВКС стала эффективной», — сказал Песков в ходе концеренц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что такой формат более эффективен с точки зрения оперативного обсуждения вопросов и докладов о состоянии дел в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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