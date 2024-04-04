В Кремле назвали полюбившийся Путину формат встреч

Работа Владимира Путина через ВСК более эффективна, заявил Дмитрий Песков
Работа президента РФ Владимира Путина через формат видеоконференций более эффективна. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Вы видите что президент в своем графике комбинирует и прямую и продолжительную работу в формате ВКС. Зачастую работа в ВКС стала эффективной», — сказал Песков в ходе концеренц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что такой формат более эффективен с точки зрения оперативного обсуждения вопросов и докладов о состоянии дел в регионе.
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