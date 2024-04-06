Сырский рассказал о тяжелых участках фронта из-за тактики ВС РФ

Главком ВСУ Сырский: из-за тактики ВС РФ ВСУ тяжело на многих участках фронта
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Генерал ВСУ Александр Сырский. stock,  stock, Сырский Александр
Главком ВСУ Сырский считает, что ситуация в зоне СВО для армии Украины остается тяжелой Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Ситуация в зоне СВО для украинских войск остается тяжелой. Особенно сложная обстановка для ВСУ сложилась на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Особенно сложная обстановка сложилась на Бахмутском направлении в районах восточнее Временного Яра и Клещиевки; на Авдеевском — в районах Бердичева, Орловки, Водяного, Первомайского; на Новопавловском — в районе Новомихайловки», — написал Сырский в своем telegram-канале. Также он упомянул о преимуществе ВС РФ в воздухе, ракетах и артиллерийских боеприпасах над украинскими военными.

Сырский отметил, что наиболее жесткие бои ведутся в районах населенных пунктов Первомайского, Водяного и восточнее Временного Яра. По его словам, обстановка на Лиманском, Ореховском и Херсонском направлениях — напряженная.

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Ситуация в зоне СВО для украинских войск остается тяжелой. Особенно сложная обстановка для ВСУ сложилась на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. «Особенно сложная обстановка сложилась на Бахмутском направлении в районах восточнее Временного Яра и Клещиевки; на Авдеевском — в районах Бердичева, Орловки, Водяного, Первомайского; на Новопавловском — в районе Новомихайловки», — написал Сырский в своем telegram-канале. Также он упомянул о преимуществе ВС РФ в воздухе, ракетах и артиллерийских боеприпасах над украинскими военными. Сырский отметил, что наиболее жесткие бои ведутся в районах населенных пунктов Первомайского, Водяного и восточнее Временного Яра. По его словам, обстановка на Лиманском, Ореховском и Херсонском направлениях — напряженная.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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