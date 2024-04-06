Сырский рассказал о тяжелых участках фронта из-за тактики ВС РФ

Главком ВСУ Сырский: из-за тактики ВС РФ ВСУ тяжело на многих участках фронта

06 апреля 2024 в 13:22 Размер текста - 17 +

Главком ВСУ Сырский считает, что ситуация в зоне СВО для армии Украины остается тяжелой Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ситуация в зоне СВО для украинских войск остается тяжелой. Особенно сложная обстановка для ВСУ сложилась на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. «Особенно сложная обстановка сложилась на Бахмутском направлении в районах восточнее Временного Яра и Клещиевки; на Авдеевском — в районах Бердичева, Орловки, Водяного, Первомайского; на Новопавловском — в районе Новомихайловки», — написал Сырский в своем telegram-канале . Также он упомянул о преимуществе ВС РФ в воздухе, ракетах и артиллерийских боеприпасах над украинскими военными. Сырский отметил, что наиболее жесткие бои ведутся в районах населенных пунктов Первомайского, Водяного и восточнее Временного Яра. По его словам, обстановка на Лиманском, Ореховском и Херсонском направлениях — напряженная. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ситуация в зоне СВО для украинских войск остается тяжелой. Особенно сложная обстановка для ВСУ сложилась на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. «Особенно сложная обстановка сложилась на Бахмутском направлении в районах восточнее Временного Яра и Клещиевки; на Авдеевском — в районах Бердичева, Орловки, Водяного, Первомайского; на Новопавловском — в районе Новомихайловки», — написал Сырский в своем telegram-канале. Также он упомянул о преимуществе ВС РФ в воздухе, ракетах и артиллерийских боеприпасах над украинскими военными. Сырский отметил, что наиболее жесткие бои ведутся в районах населенных пунктов Первомайского, Водяного и восточнее Временного Яра. По его словам, обстановка на Лиманском, Ореховском и Херсонском направлениях — напряженная.