Сырский рассказал о тяжелых участках фронта из-за тактики ВС РФ

Ситуация в зоне СВО для украинских войск остается тяжелой. Особенно сложная обстановка для ВСУ сложилась на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
«Особенно сложная обстановка сложилась на Бахмутском направлении в районах восточнее Временного Яра и Клещиевки; на Авдеевском — в районах Бердичева, Орловки, Водяного, Первомайского; на Новопавловском — в районе Новомихайловки», — написал Сырский в своем telegram-канале. Также он упомянул о преимуществе ВС РФ в воздухе, ракетах и артиллерийских боеприпасах над украинскими военными.
Сырский отметил, что наиболее жесткие бои ведутся в районах населенных пунктов Первомайского, Водяного и восточнее Временного Яра. По его словам, обстановка на Лиманском, Ореховском и Херсонском направлениях — напряженная.
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Ситуация в зоне СВО для украинских войск остается тяжелой. Особенно сложная обстановка для ВСУ сложилась на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. «Особенно сложная обстановка сложилась на Бахмутском направлении в районах восточнее Временного Яра и Клещиевки; на Авдеевском — в районах Бердичева, Орловки, Водяного, Первомайского; на Новопавловском — в районе Новомихайловки», — написал Сырский в своем telegram-канале. Также он упомянул о преимуществе ВС РФ в воздухе, ракетах и артиллерийских боеприпасах над украинскими военными. Сырский отметил, что наиболее жесткие бои ведутся в районах населенных пунктов Первомайского, Водяного и восточнее Временного Яра. По его словам, обстановка на Лиманском, Ореховском и Херсонском направлениях — напряженная.