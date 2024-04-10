Мэр Салмин: угрозы отключения воды в Оренбурге нет

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Угрозы отключения воды из-за паводка в Оренбурге нет, заявил Сергей Салмин Фото:
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Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы

Угрозы отключения водоснабжения в Оренбурге нет. Южно-Уральский водозабор работает в обычном режиме, заявил глава Оренбурга Сергей Салмин.

«Много вопросов поступает о возможном отключении воды в Оренбурге. Угрозы остановки Южно-Уральского водозабора в настоящий момент нет. Очистные сооружения также работают в штатном режиме», — написал Салмин в своем telegram-канале.

По данным местных властей, уровень воды в реке Урал у Оренбурга к вечеру текущего дня составил 10 метров 22 сантиметра. Это на 44 сантиметра выше утренних показателей. На набережной в Оренбурге оказались подтоплены здания, ради сдерживания подтопления туда доставили водоналивные дамбы.

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Угрозы отключения водоснабжения в Оренбурге нет. Южно-Уральский водозабор работает в обычном режиме, заявил глава Оренбурга Сергей Салмин. «Много вопросов поступает о возможном отключении воды в Оренбурге. Угрозы остановки Южно-Уральского водозабора в настоящий момент нет. Очистные сооружения также работают в штатном режиме», — написал Салмин в своем telegram-канале. По данным местных властей, уровень воды в реке Урал у Оренбурга к вечеру текущего дня составил 10 метров 22 сантиметра. Это на 44 сантиметра выше утренних показателей. На набережной в Оренбурге оказались подтоплены здания, ради сдерживания подтопления туда доставили водоналивные дамбы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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