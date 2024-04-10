Мэр Салмин: угрозы отключения воды в Оренбурге нет

Угрозы отключения водоснабжения в Оренбурге нет. Южно-Уральский водозабор работает в обычном режиме, заявил глава Оренбурга Сергей Салмин.
«Много вопросов поступает о возможном отключении воды в Оренбурге. Угрозы остановки Южно-Уральского водозабора в настоящий момент нет. Очистные сооружения также работают в штатном режиме», —
По данным местных властей, уровень воды в реке Урал у Оренбурга к вечеру текущего дня составил 10 метров 22 сантиметра. Это на 44 сантиметра выше утренних показателей. На набережной в Оренбурге оказались подтоплены здания, ради сдерживания подтопления туда доставили водоналивные дамбы.
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