Мэр Салмин: угрозы отключения воды в Оренбурге нет

10 апреля 2024 в 23:13 Размер текста - 17 +

Угрозы отключения воды из-за паводка в Оренбурге нет, заявил Сергей Салмин Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы Угрозы отключения водоснабжения в Оренбурге нет. Южно-Уральский водозабор работает в обычном режиме, заявил глава Оренбурга Сергей Салмин. «Много вопросов поступает о возможном отключении воды в Оренбурге. Угрозы остановки Южно-Уральского водозабора в настоящий момент нет. Очистные сооружения также работают в штатном режиме», — написал Салмин в своем telegram-канале. По данным местных властей, уровень воды в реке Урал у Оренбурга к вечеру текущего дня составил 10 метров 22 сантиметра. Это на 44 сантиметра выше утренних показателей. На набережной в Оренбурге оказались подтоплены здания, ради сдерживания подтопления туда доставили водоналивные дамбы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Угрозы отключения водоснабжения в Оренбурге нет. Южно-Уральский водозабор работает в обычном режиме, заявил глава Оренбурга Сергей Салмин. «Много вопросов поступает о возможном отключении воды в Оренбурге. Угрозы остановки Южно-Уральского водозабора в настоящий момент нет. Очистные сооружения также работают в штатном режиме», — написал Салмин в своем telegram-канале. По данным местных властей, уровень воды в реке Урал у Оренбурга к вечеру текущего дня составил 10 метров 22 сантиметра. Это на 44 сантиметра выше утренних показателей. На набережной в Оренбурге оказались подтоплены здания, ради сдерживания подтопления туда доставили водоналивные дамбы.