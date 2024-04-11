МО РФ отчиталось о доставке 90 тонн гуманитарной помощи в Оренбургскую область

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт для участников. Челябинск, гуманитарная помощь
Жители Оренбуржья получили почти 100 тонн гуманитарной помощи Фото:
новость из сюжета
Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы

Самолеты Ил-76 доставили на аэродром Орска продукты питания и предметы первой необходимости. Всего груз вышел на 90 тонн. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Самолетами военно-транспортной авиации Минобороны России в Оренбургскую область доставлено свыше 90 тонн гуманитарного груза», — сообщает российское военное ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что груз был доставлен на аэродром Орска. Он содержал предметы первой необходимости, а также продукты питания. В МО РФ уточнили, что груз был предоставлен Тульской областью для пострадавших при паводке.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самолеты Ил-76 доставили на аэродром Орска продукты питания и предметы первой необходимости. Всего груз вышел на 90 тонн. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Самолетами военно-транспортной авиации Минобороны России в Оренбургскую область доставлено свыше 90 тонн гуманитарного груза», — сообщает российское военное ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что груз был доставлен на аэродром Орска. Он содержал предметы первой необходимости, а также продукты питания. В МО РФ уточнили, что груз был предоставлен Тульской областью для пострадавших при паводке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...