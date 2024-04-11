МО РФ отчиталось о доставке 90 тонн гуманитарной помощи в Оренбургскую область

Жители Оренбуржья получили почти 100 тонн гуманитарной помощи
новость из сюжетаНаводнение в Орске из-за прорыва дамбы
Самолеты Ил-76 доставили на аэродром Орска продукты питания и предметы первой необходимости. Всего груз вышел на 90 тонн. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Самолетами военно-транспортной авиации Минобороны России в Оренбургскую область доставлено свыше 90 тонн гуманитарного груза», — сообщает российское военное ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что груз был доставлен на аэродром Орска. Он содержал предметы первой необходимости, а также продукты питания. В МО РФ уточнили, что груз был предоставлен Тульской областью для пострадавших при паводке.
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