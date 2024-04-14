14 апреля 2024

The New York Times: духовный лидер Ирана лично приказал ударить по Израилю

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Тегеран. Иран, мечеть, ислам, мусульмане, иранская мечеть, ворона на иранском флаге
Иран решил атаковать Израиль после слов духовного лидера страны, пишет NYT Фото:
новость из сюжета
Военный конфликт между Ираном и Израилем

Духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи лично отдал приказ о нанесении ударов по территории Израиля. Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на заявления четырех иранских официальных лиц.

«Хаменеи отдал приказ нанести удары по Израилю с территории Ирана. Чтобы послать четкий сигнал, что Иран переходит от „стратегического терпения“ к более активному сдерживанию», — информирует The New York Times.

Атака Ирана на Израиль произошла в ночь на 14 апреля. Это стало ответом на разрушение иранского консульства в Сирии. URA.RU собирает все материалы по теме в отдельном сюжете.

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Духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи лично отдал приказ о нанесении ударов по территории Израиля. Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на заявления четырех иранских официальных лиц. «Хаменеи отдал приказ нанести удары по Израилю с территории Ирана. Чтобы послать четкий сигнал, что Иран переходит от „стратегического терпения“ к более активному сдерживанию», — информирует The New York Times. Атака Ирана на Израиль произошла в ночь на 14 апреля. Это стало ответом на разрушение иранского консульства в Сирии. URA.RU собирает все материалы по теме в отдельном сюжете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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