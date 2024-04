The New York Times: духовный лидер Ирана лично приказал ударить по Израилю

15 апреля 2024 в 00:13 Размер текста - 17 +

Иран решил атаковать Израиль после слов духовного лидера страны, пишет NYT Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем Духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи лично отдал приказ о нанесении ударов по территории Израиля. Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на заявления четырех иранских официальных лиц. «Хаменеи отдал приказ нанести удары по Израилю с территории Ирана. Чтобы послать четкий сигнал, что Иран переходит от „стратегического терпения“ к более активному сдерживанию», — информирует The New York Times. Атака Ирана на Израиль произошла в ночь на 14 апреля. Это стало ответом на разрушение иранского консульства в Сирии. URA.RU собирает все материалы по теме в отдельном сюжете. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи лично отдал приказ о нанесении ударов по территории Израиля. Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на заявления четырех иранских официальных лиц. «Хаменеи отдал приказ нанести удары по Израилю с территории Ирана. Чтобы послать четкий сигнал, что Иран переходит от „стратегического терпения“ к более активному сдерживанию», — информирует The New York Times. Атака Ирана на Израиль произошла в ночь на 14 апреля. Это стало ответом на разрушение иранского консульства в Сирии. URA.RU собирает все материалы по теме в отдельном сюжете.