The New York Times: духовный лидер Ирана лично приказал ударить по Израилю

Духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи лично отдал приказ о нанесении ударов по территории Израиля. Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на заявления четырех иранских официальных лиц.
«Хаменеи отдал приказ нанести удары по Израилю с территории Ирана. Чтобы послать четкий сигнал, что Иран переходит от „стратегического терпения“ к более активному сдерживанию», —
Атака Ирана на Израиль произошла в ночь на 14 апреля. Это стало ответом на разрушение иранского консульства в Сирии. URA.RU собирает все материалы по теме в отдельном сюжете.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.