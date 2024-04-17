Борисов озвучил планы РФ в космосе до 2030 года: главные заявления

Глава «Роскосмоса» Борисов озвучил планы до 2030 года

17 апреля 2024 в 21:04 Размер текста - 17 +

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов раскрыл планы корпорации до 2030 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU К 2030 году в России появится несколько модификаций ракет-носителей «Ангара». Страна будет полностью независима в космической сфере, заявил на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства 17 апреля глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов. Первая «Ангара» задачу выполнила Тяжелая пакета-носитель «Ангара А-5», которая впервые стартовала с космодрома Восточный 11 апреля, свою задачу полностью выполнила. Борисов высоко оценил и созданный корпорацией «Энергия» разгонный блок «Орион», который предназначен для выведения разных космических аппаратов на целевые орбиты. Речь, в том числе идет об орбитах на расстоянии в 36 тысяч километров от Земли. Все неполадки, отметил Борисов, выявленные во время двух первых попыток пуска ракеты 9 и 10 апреля, были оперативно устранены. «Боевой расчет сработал четко, грамотно, хладнокровно и заслуживает всяческой похвалы», — заявил Борисов. Перспектива «Ангары» Новость по теме Борисов раскрыл детали пуска ракеты «Ангара-А5М» По словам Борисова, ракета способна заменить применяемый сегодня «Протон М». При этом у «Ангары» есть «неоспоримые преимущества», убежден глава «Роскосмоса». Первое — это то, что «Ангара» дает России полную независимость «от геополитических обстоятельств» и позволяет производить запуски с двух стартовых столов на космодромах Восточный и Плесецк («Протон» запускается с казахстанского «Байконура»). Второе — двигатель «Ангары» экологичный (керосиновый, а не гептиловый). Третье — «Ангара» обладает большой грузоподъемностью и конструктивно может развиваться дальше. Модификации «Ангары» «Ангара 1.2» — это двухступенчатая ракета, отметил Юрий Борисов, созданная на основе ракетного модуля. Она может выводить на низкую орбиту (до 200 км) до 3,5 тонны грузов. «Ангара А5» — трехступенчатая ракета-носитель тяжелого класса. Она позволяет выводить на низкую орбиту не менее 24,5 тонн, тогда как «Протон-М» — до 23 тонн. Модернизированная «Ангара» По словам Юрия Борисова, ведется разработка новой «Ангары». Это будет модернизированная ракета-носитель «Ангара А-5М». В ней установлен российский двигатель РД-191, который работает на нетоксичных керосине и жидком кислороде. Борисов сообщил, что двигатель прошел огневые испытания. Все заявленные характеристики его подтверждены. Этот ракетный двигатель имеет увеличенную на 10% тягу, новую систему управления, навигационную аппаратуру, бортовую систему видеоконтроля. При его доработке будут применены решения, которые позволят сделать конструкцию самой ракеты-носителя более легкой, чтобы увеличить массу выводимой на орбиту полезной нагрузки до 27 тонн. «Ангара» для пилотируемых полетов Новость по теме Глава Роскосмоса назвал дату первого запуска ракеты «Ангара-А5В» «Ангара А-5М» будет использоваться, в том числе для запуска пилотируемых космических кораблей. Предполагается, что она станет основной ракетой для доставки грузов и при строительстве российской орбитальной станции. Первый запуск этой ракеты ожидается в 2027 году. Одна из модификаций этой версии «Ангары» должна будет обеспечить доставку на низкую орбиту грузов до 38 тонн. Борисов также сообщил, что «Ангара А-5М» будет использоваться «для отправки автоматических межпланетных станций и аппаратов для исследования солнечной системы и дальнего космоса». Легкая «Ангара» Эта модификация «Ангары» будет использоваться для создания группировок малых космических аппаратов. Такой тип ракет востребован, учитывая мировую тенденцию, отметил Борисов. Летные испытания этой ракеты-носителя планируется завершить в 2030 году. Для этого продолжится развития инфраструктуры космодрома Восточный, в том числе монтажно-испытательного корпуса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

К 2030 году в России появится несколько модификаций ракет-носителей «Ангара». Страна будет полностью независима в космической сфере, заявил на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства 17 апреля глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов. Тяжелая пакета-носитель «Ангара А-5», которая впервые стартовала с космодрома Восточный 11 апреля, свою задачу полностью выполнила. Борисов высоко оценил и созданный корпорацией «Энергия» разгонный блок «Орион», который предназначен для выведения разных космических аппаратов на целевые орбиты. Речь, в том числе идет об орбитах на расстоянии в 36 тысяч километров от Земли. Все неполадки, отметил Борисов, выявленные во время двух первых попыток пуска ракеты 9 и 10 апреля, были оперативно устранены. «Боевой расчет сработал четко, грамотно, хладнокровно и заслуживает всяческой похвалы», — заявил Борисов. По словам Борисова, ракета способна заменить применяемый сегодня «Протон М». При этом у «Ангары» есть «неоспоримые преимущества», убежден глава «Роскосмоса». Первое — это то, что «Ангара» дает России полную независимость «от геополитических обстоятельств» и позволяет производить запуски с двух стартовых столов на космодромах Восточный и Плесецк («Протон» запускается с казахстанского «Байконура»). Второе — двигатель «Ангары» экологичный (керосиновый, а не гептиловый). Третье — «Ангара» обладает большой грузоподъемностью и конструктивно может развиваться дальше. «Ангара 1.2» — это двухступенчатая ракета, отметил Юрий Борисов, созданная на основе ракетного модуля. Она может выводить на низкую орбиту (до 200 км) до 3,5 тонны грузов. «Ангара А5» — трехступенчатая ракета-носитель тяжелого класса. Она позволяет выводить на низкую орбиту не менее 24,5 тонн, тогда как «Протон-М» — до 23 тонн. По словам Юрия Борисова, ведется разработка новой «Ангары». Это будет модернизированная ракета-носитель «Ангара А-5М». В ней установлен российский двигатель РД-191, который работает на нетоксичных керосине и жидком кислороде. Борисов сообщил, что двигатель прошел огневые испытания. Все заявленные характеристики его подтверждены. Этот ракетный двигатель имеет увеличенную на 10% тягу, новую систему управления, навигационную аппаратуру, бортовую систему видеоконтроля. При его доработке будут применены решения, которые позволят сделать конструкцию самой ракеты-носителя более легкой, чтобы увеличить массу выводимой на орбиту полезной нагрузки до 27 тонн. «Ангара А-5М» будет использоваться, в том числе для запуска пилотируемых космических кораблей. Предполагается, что она станет основной ракетой для доставки грузов и при строительстве российской орбитальной станции. Первый запуск этой ракеты ожидается в 2027 году. Одна из модификаций этой версии «Ангары» должна будет обеспечить доставку на низкую орбиту грузов до 38 тонн. Борисов также сообщил, что «Ангара А-5М» будет использоваться «для отправки автоматических межпланетных станций и аппаратов для исследования солнечной системы и дальнего космоса». Эта модификация «Ангары» будет использоваться для создания группировок малых космических аппаратов. Такой тип ракет востребован, учитывая мировую тенденцию, отметил Борисов. Летные испытания этой ракеты-носителя планируется завершить в 2030 году. Для этого продолжится развития инфраструктуры космодрома Восточный, в том числе монтажно-испытательного корпуса.