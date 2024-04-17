Глава Роскосмоса назвал дату первого запуска ракеты «Ангара-А5В»

Глава Роскосмоса: первый запуск ракеты «Ангара-А5В» может состояться в 2030 году

Ракета «Ангара-А5В» может быть запущена в 2030 году Фото: Пресс-служба Роскосмоса

Первый запуск новой модифицированной ракеты «Ангара-А5В» пройдет в 2030 году при наличии финансирования. Об этом заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

«Еще одна перспективная модификация этой ракеты — „Ангара-А5В“ с ислородно-водородной третьей ступенью. <…> При условии продолжения финансирования работ в достаточном объеме летные испытания этого ракетоносителя планируются в 2030 году», — сказал Борисов в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Юрий Борисов также отметил, что испытания легкой «Ангары» предусматривают дальнейшее развитие космодрома Восточный. Будет создан новый испытательный корпус для обеспечения применения водорода в ракетном топливе и реализации пилотируемых программ.

В апреле Роскосмос несколько раз отменял старт запуска в космос ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5». Точную причинуц не называли. В будущем «Ангара» может стать частью российской лунной программы, а также использоваться для пилотируемых миссий на спутник Земли