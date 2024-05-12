ВСУ повторно попытались обстрелять Белгород после ЧП

12 мая 2024 в 23:07 Размер текста - 17 +

Ракеты ВСУ были сбиты средствами ПВО Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины вновь попытались обстрелять Белгород. Для удара по городу ВСУ применили реактивные системы залпового огня «Ольха» и RM-70 «Вампир». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны. «С 19:50 до 20:40 (мск) пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по жилым кварталам города Белгорода. Средствами ПВО уничтожены двенадцать реактивных снаряда РСЗО „Вампир“ и два реактивных снаряда РСЗО „Ольха“», — сообщает Минобороны в своем telegram-каналt/ Украинские военные днем 12 мая обстреляли Белгород. В результате удара обвалился подъезд жилого дома. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины вновь попытались обстрелять Белгород. Для удара по городу ВСУ применили реактивные системы залпового огня «Ольха» и RM-70 «Вампир». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны. «С 19:50 до 20:40 (мск) пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по жилым кварталам города Белгорода. Средствами ПВО уничтожены двенадцать реактивных снаряда РСЗО „Вампир“ и два реактивных снаряда РСЗО „Ольха“», — сообщает Минобороны в своем telegram-каналt/ Украинские военные днем 12 мая обстреляли Белгород. В результате удара обвалился подъезд жилого дома. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.