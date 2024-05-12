ВСУ повторно попытались обстрелять Белгород после ЧП

Вооруженные силы Украины вновь попытались обстрелять Белгород. Для удара по городу ВСУ применили реактивные системы залпового огня «Ольха» и RM-70 «Вампир». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
«С 19:50 до 20:40 (мск) пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по жилым кварталам города Белгорода. Средствами ПВО уничтожены двенадцать реактивных снаряда РСЗО „Вампир“ и два реактивных снаряда РСЗО „Ольха“», — сообщает Минобороны в своем telegram-каналt/
Украинские военные днем 12 мая обстреляли Белгород. В результате удара обвалился подъезд жилого дома. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.
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