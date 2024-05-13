Арестованному в Приморье американцу обжаловали меру пресечения

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Вид на Русский мост со стороны бухты Аякс. Владивосток, набережная, владивосток, русский мост, бухта аякс, дальнего востока улица
Гордона Блэка арестовали во Владивостоке Фото:

Защита американца Гордона Блэка, ранее арестованного во Владивостоке за кражу, обжаловала меру пресечения. Об этом сообщила пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева.

«Поступила жалоба от стороны защиты, предоставлен срок для принесения возражений до 20 мая», — сказала Елена Оленева. Ее слова приводит РИА Новости.

Блэк — американский военный, который прибыл в Россию из Южной Кореи, передает RT. О его задержании стало известно 6 мая. Позже его арестовали до 2 июля по обвинению в краже и хулиганстве. Американцу может грозить до пяти лет лишения свободы.

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Защита американца Гордона Блэка, ранее арестованного во Владивостоке за кражу, обжаловала меру пресечения. Об этом сообщила пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева. «Поступила жалоба от стороны защиты, предоставлен срок для принесения возражений до 20 мая», — сказала Елена Оленева. Ее слова приводит РИА Новости. Блэк — американский военный, который прибыл в Россию из Южной Кореи, передает RT. О его задержании стало известно 6 мая. Позже его арестовали до 2 июля по обвинению в краже и хулиганстве. Американцу может грозить до пяти лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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