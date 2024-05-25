Политолог объяснил срочность заседания Путина с представителями ОПК

Неожиданный визит президента России Владимира Путина в Королев для встречи с представителями оборонно-промышленного комплекса был срочным из-за необходимости технологического прорыва для России. Об этом в беседе с URA.RU заявил председатель экспертного совета Института политического анализа и стратегий Дмитрий Нечаев.
«Путин сказал свое: „Что хотите делайте, нам нужно свое [технологическое производство]. Нам нужен технологический прорыв. Не только победить в конфликте, но и потом выйти в разряд технологически суверенных государств“», — отметил Дмитрий Нечаев. Политолог также напомнил о недавней презентации новой модели автомобиля VOLGA премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Тогда глава правительства раскритиковал машину за китайский руль и сказал, что все составляющие должны быть отечественными.
Нечаев заявил, что многие последние вопросы России, в том числе, с наступлением на харьковском направлении, помогли решить Китай, Северная Корея и Иран. Многие беспилотники, которые используются российской армией, являются «отверточной сборкой» того, что изготавливается в КНР или на иранской территории.
«Почти все три постсоветских десятилетия промышленный комплекс и оборонно-промышленный комплекс, как составная часть, был где-то на задворках. Всерьез промышленным комплексом, я имею в виду с точки зрения его модернизации, не занимались. Время показалось что пора к этому вернуться и вернуться основательно», — пояснил эксперт. Кроме того, собеседник агентства отметил, что спецоперация является постоянным вызовом для техники, технологий и кадров.
Путин провел совещание с руководителями ОПК 25 мая. На заседании он отметил успешное выполнение гособоронзаказа оборонными предприятиями. Кроме того, российский лидер отметил, что за два года объем выпуска боеприпасов в стране вырос в 14 раз.
Днем ранее глава государства посетил Минск, где встретился с белорусским коллегой Александром Лукашенко. При встрече президенты обсудили двустороннее сотрудничество, а также вторую фазу совместных учений с применением нестратегического ядерного оружия.
Незадолго до поездки президента в Белоруссию и Королев в России началась череда задержаний и уголовных дел в Минобороны РФ. Так, за короткий срок были арестованы замминистра обороны Тимур Иванов, начальник главного управления кадров ведомства Юрий Кузнецов и экс-командующий 58-й армией Южного военного округа Иван Попов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.