Путин и Лукашенко дали понять: шутки с ядерным оружием кончились

Какие сигналы НАТО прозвучали на встрече в Минске

24 мая 2024 в 21:00 Размер текста - 17 +

Президенты России и Белоруссии встретились в Минске и обсудили ядерные учения Фото: Михаил Метцель / РИА Новости В свой второй зарубежный визит президент РФ Владимир Путин отправился в братскую Белоруссию. Лидер страны Александр Лукашенко лично встретил «старшего брата» в минском аэропорту. Уже там Путин и Лукашенко обозначили одну из главных тем — безопасность. Белоруссия как раз в эти дни подключилась к учениям по применению тактического ядерного оружия. Встреча двух верховных главнокомандующих, как объясняют эксперты, — это явный сигнал Западу и недружелюбным соседям: шутки закончились. Перед началом официальных переговоров 24 мая Путин возложил венок к монументу Победы. И отправился во Дворец независимости — резиденцию белорусского президента. Встреча на улице, представление делегаций, совместное фотографирование, рукопожатие, и лидеры удалились на переговоры — в узком составе, затем — с участием делегаций. В Минске президента Путина сопровождал почетный эскорт, а по городу были развешаны билборды, сообщающие о визите российского лидера Фото: Павел Бедняков / РИА Новости Спустя почти 3 часа переговоров, Путин и Лукашенко (это уже пятая их встреча в текущем году) вышли с заявлением к СМИ. По словам Лукашенко (как принимающая сторона он говорил первым), накануне поздно вечером они с Путиным долго обсуждали безопасность в регионе — эта тема, по его словам, всегда занимает 90% времени на таких встречах. В свою очередь Путин сказал, что с коллегой «подробно обсудили вопросы формирования единого оборонного пространства». «В Белоруссии развернута совместная региональная группировка войск, российские современные оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие — все это надежно прикрывает западные рубежи наших стран и ОДКБ, — отметил Путин. — Мы обсудили выполнение наших поручений о синхронном проведении в России и Белоруссии учений по отработке навыков применения нестратегического ядерного оружия». При этом, подчеркнул Путин, Россия к безопасности Белоруссии «относится точно так же, как к своей». «Это, наверное, ключевой элемент нашего взаимодействия в этой сфере, — отметил он. — Мы полностью соблюдаем все наши обязательства в области ядерного вооружения. Все происходит в плановом порядке, и мы ничего не нагнетаем. Но все должно быть отработано — это такая сфера, где нельзя допустить ни сбоев, ни ошибок». Лукашенко тоже прокомментировал проходящие учения: «автомат нужен для того, чтобы нападать или защищаться». «У нас нет желания ни на кого нападать, защищаться нужно уметь. Поэтому нужно тренироваться, — отметил белорусский лидер. — Мы делаем все то, что они [запад] делали и делают. Мир нестабилен и опасен. Мы должны быть готовы. Но война нам не нужна». Новость по теме Путин обозначил единственное условие для переговоров с Киевом Учения по отработке применения ядерного оружия были объявлены в начале мая. Тогда в Кремле пояснили, что это стало реакцией на заявления западных лидеров о готовности и даже намерении отправить войска НАТО на Украину. Больше всего отличился французский президент Эммануэль Макрон, который заявил, что готов рассмотреть возможность прямого участия в конфликте в случае критических провалов ВСУ и по просьбе Киева. Руководитель Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов говорит, что страны НАТО фактически уже «вовлечены в конфликт». Запад поставляет Киеву вооружение, а в конгрессе США демонстрируется карта с зоной поражения территории РФ американскими ракетами. К тому же в СМИ появилась информация о намерении НАТО увеличить свой контингент в Прибалтике. Известно, что и Литва как раз в мае—июне проводит у себя учения альянса. Из Польши были переброшены разведывательные машины голландского производства, которые демонстративно прошли вдоль белорусской границы. Есть реальные риски блокировки Сувалкского коридора — единственной сухопутной дороги, которая связывает российский Калининград с Белоруссией. Регулярно звучат и угрозы блокировать анклав и с моря еще больше повышают ставки. Как пояснил URA.RU военный эксперт, полковник Виктор Баранец, встречу лидеров России и Белоруссии в период военных учений Запад воспринимает как некий месседж. «Они будут кричать, что Путин и Лукашенко бряцают ядерным оружием, что два „диктатора“ нацелили ядерные ракеты на Европу. Но военные учения самого Запада превратились в цех непрерывного литья: провели вдоль наших границ в одном регионе — переключаются на другой», — отметил Баранец. Владимир Путин возложил венок к монументу Победы — в память о священной войне Фото: Павел Бедняков / POOL / ТАСС Таких масштабных учений по отработке применения тактического ядерного оружия, по словам эксперта, Россия и Белоруссия до сих пор не проводили — более 90 тысяч военных и огромное количество техники. «Но стрелять по-настоящему никто не будет. Будут произведены электронные запуски ракет, а командиры доложат об условном поражении цели, например, где-нибудь на польском аэродроме „Жешув“. Это пока прицелка», — пояснил полковник. Путин и Лукашенко еще и еще раз указывают: ядерное оружие у их стран есть, и они могут его применить в критической ситуации, пояснил политолог Дмитрий Родионов. «Своей встречей и решением об учениях они пытаются охладить горячие головы в Восточной Европе, которые утратили инстинкт самосохранения. Там должны понять: чем ближе наши пусковые установки стоят к объектам в Польше, Румынии, Германии, Прибалтики, тем больше европейцы должны бояться и осознавать, что это — не пустые слова. Ядерные ракеты из Белоруссии долетят до них гораздо быстрее, чем из России». Ядерная политика — это «война слов, фраз, намеков, которые дал Путин» в ходе визита в Белоруссию, пояснил эксперт центра специальных медиаметрических исследований, сотрудник ВШЭ, военный эксперт Игорь Николайчук. Президент показал, что «ядерный порох в Белоруссии сухой». «И, как следует из нашей ядерной доктрины, если к нам полетят американские ракеты, погибнут все, потому что мы успеем запустить свои ядерные боеголовки. Сгорим сами, но и они сгорят, — пояснил Николайчук. — Это похоже на игру, когда мы друг другу шлем сигналы. Но это игра на уровне апокалипсиса, который Россия пытается предотвратить и сдержать противника от непоправимых решений». Новость по теме Путин и Лукашенко договорились о судьбе экономики и обороны: главные заявления Ситуация накалилась как никогда, поэтому Путину сегодня важно было донести, что шутки закончились. Против России фактически стоят 32 страны НАТО, плюс 20 их союзников. Это армия общей численностью 3,5 млн человек, напомнил полковник Виктор Баранец. У России — 1,5 миллиона. «Если они пойдут на нас, мы не сможем сидеть и смотреть на эти полчища. Поэтому Путин внес в нашу ядерную доктрину поправку. К пункту о том, что мы применим ядерное оружие в качестве ответного удара, добавился еще один: если противник будет покушаться на Россию и ее союзников (Белоруссия и есть союзник) даже обычными вооружениями, мы оставляем за собой право применить ядерное оружие, — пояснил Баранец. — Таким образом превосходство в личном составе Россия будет вынуждена нивелировать с помощью тактического ядерного оружия». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В свой второй зарубежный визит президент РФ Владимир Путин отправился в братскую Белоруссию. Лидер страны Александр Лукашенко лично встретил «старшего брата» в минском аэропорту. Уже там Путин и Лукашенко обозначили одну из главных тем — безопасность. Белоруссия как раз в эти дни подключилась к учениям по применению тактического ядерного оружия. Встреча двух верховных главнокомандующих, как объясняют эксперты, — это явный сигнал Западу и недружелюбным соседям: шутки закончились. Перед началом официальных переговоров 24 мая Путин возложил венок к монументу Победы. И отправился во Дворец независимости — резиденцию белорусского президента. Встреча на улице, представление делегаций, совместное фотографирование, рукопожатие, и лидеры удалились на переговоры — в узком составе, затем — с участием делегаций. Спустя почти 3 часа переговоров, Путин и Лукашенко (это уже пятая их встреча в текущем году) вышли с заявлением к СМИ. По словам Лукашенко (как принимающая сторона он говорил первым), накануне поздно вечером они с Путиным долго обсуждали безопасность в регионе — эта тема, по его словам, всегда занимает 90% времени на таких встречах. В свою очередь Путин сказал, что с коллегой «подробно обсудили вопросы формирования единого оборонного пространства». «В Белоруссии развернута совместная региональная группировка войск, российские современные оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие — все это надежно прикрывает западные рубежи наших стран и ОДКБ, — отметил Путин. — Мы обсудили выполнение наших поручений о синхронном проведении в России и Белоруссии учений по отработке навыков применения нестратегического ядерного оружия». При этом, подчеркнул Путин, Россия к безопасности Белоруссии «относится точно так же, как к своей». «Это, наверное, ключевой элемент нашего взаимодействия в этой сфере, — отметил он. — Лукашенко тоже прокомментировал проходящие учения: «автомат нужен для того, чтобы нападать или защищаться». «У нас нет желания ни на кого нападать, защищаться нужно уметь. Поэтому нужно тренироваться, — отметил белорусский лидер. — Мы делаем все то, что они [запад] делали и делают. Мир нестабилен и опасен. Мы должны быть готовы. Но война нам не нужна». Учения по отработке применения ядерного оружия были объявлены в начале мая. Тогда в Кремле пояснили, что это стало реакцией на заявления западных лидеров о готовности и даже намерении отправить войска НАТО на Украину. Больше всего отличился французский президент Эммануэль Макрон, который заявил, что готов рассмотреть возможность прямого участия в конфликте в случае критических провалов ВСУ и по просьбе Киева. Руководитель Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов говорит, что страны НАТО фактически уже «вовлечены в конфликт». Запад поставляет Киеву вооружение, а в конгрессе США демонстрируется карта с зоной поражения территории РФ американскими ракетами. К тому же в СМИ появилась информация о намерении НАТО увеличить свой контингент в Прибалтике. Известно, что и Литва как раз в мае—июне проводит у себя учения альянса. Из Польши были переброшены разведывательные машины голландского производства, которые демонстративно прошли вдоль белорусской границы. Есть реальные риски блокировки Сувалкского коридора — единственной сухопутной дороги, которая связывает российский Калининград с Белоруссией. Регулярно звучат и угрозы блокировать анклав и с моря еще больше повышают ставки. Таких масштабных учений по отработке применения тактического ядерного оружия, по словам эксперта, Россия и Белоруссия до сих пор не проводили — более 90 тысяч военных и огромное количество техники. «Но стрелять по-настоящему никто не будет. Будут произведены электронные запуски ракет, а командиры доложат об условном поражении цели, например, где-нибудь на польском аэродроме „Жешув“. Это пока прицелка», — пояснил полковник. Путин и Лукашенко еще и еще раз указывают: ядерное оружие у их стран есть, и они могут его применить в критической ситуации, пояснил политолог Дмитрий Родионов. «Своей встречей и решением об учениях они пытаются охладить горячие головы в Восточной Европе, которые утратили инстинкт самосохранения. Ядерная политика — это «война слов, фраз, намеков, которые дал Путин» в ходе визита в Белоруссию, пояснил эксперт центра специальных медиаметрических исследований, сотрудник ВШЭ, военный эксперт Игорь Николайчук. Президент показал, что «ядерный порох в Белоруссии сухой». «И, как следует из нашей ядерной доктрины, если к нам полетят американские ракеты, погибнут все, потому что мы успеем запустить свои ядерные боеголовки. Сгорим сами, но и они сгорят, — пояснил Николайчук. — Это похоже на игру, когда мы друг другу шлем сигналы. Но это игра на уровне апокалипсиса, который Россия пытается предотвратить и сдержать противника от непоправимых решений». Ситуация накалилась как никогда, поэтому Путину сегодня важно было донести, что шутки закончились. Против России фактически стоят 32 страны НАТО, плюс 20 их союзников. Это армия общей численностью 3,5 млн человек, напомнил полковник Виктор Баранец. У России — 1,5 миллиона. «Если они пойдут на нас, мы не сможем сидеть и смотреть на эти полчища. Поэтому Путин внес в нашу ядерную доктрину поправку. К пункту о том, что мы применим ядерное оружие в качестве ответного удара, добавился еще один: если противник будет покушаться на Россию и ее союзников (Белоруссия и есть союзник) даже обычными вооружениями, мы оставляем за собой право применить ядерное оружие, — пояснил Баранец. — Таким образом превосходство в личном составе Россия будет вынуждена нивелировать с помощью тактического ядерного оружия».