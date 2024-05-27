Балицкий опубликовал снимки обстрелов центра Энергодара

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Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий. Мелитополь, балицкий евгений
Балицкий сообщил об обстреле Энергодара Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ ведут обстрел Энергодара. Снимки повреждений опубликовал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Около четырех часов террористы ВСУ обстреляли центр Энергодара из ствольной артиллерии. По предварительным данным, пострадали два сотрудника коммунальных служб — они получили осколочные ранения и доставлены в медицинское учреждение», — написал Балицкий в telegram-канале. Он отметил, что повреждения получили близлежащие здания и три автомобиля. На месте работают оперативные службы.

Ранее по telegram-каналам начала расходиться информация об обстрелах в Энергодаре.

Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила ТАСС, что пострадали два работника «Тепловодоканала». Она назвала это террористическим актом.

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ВСУ ведут обстрел Энергодара. Снимки повреждений опубликовал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. «Около четырех часов террористы ВСУ обстреляли центр Энергодара из ствольной артиллерии. По предварительным данным, пострадали два сотрудника коммунальных служб — они получили осколочные ранения и доставлены в медицинское учреждение», — написал Балицкий в telegram-канале. Он отметил, что повреждения получили близлежащие здания и три автомобиля. На месте работают оперативные службы. Ранее по telegram-каналам начала расходиться информация об обстрелах в Энергодаре. Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила ТАСС, что пострадали два работника «Тепловодоканала». Она назвала это террористическим актом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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