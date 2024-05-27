Происшествия Балицкий опубликовал снимки обстрелов центра Энергодара 27 мая 2024 в 19:33 Размер текста - 17 + Балицкий сообщил об обстреле Энергодара Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ ведут обстрел Энергодара. Снимки повреждений опубликовал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. «Около четырех часов террористы ВСУ обстреляли центр Энергодара из ствольной артиллерии. По предварительным данным, пострадали два сотрудника коммунальных служб — они получили осколочные ранения и доставлены в медицинское учреждение», — написал Балицкий в telegram-канале. Он отметил, что повреждения получили близлежащие здания и три автомобиля. На месте работают оперативные службы. Ранее по telegram-каналам начала расходиться информация об обстрелах в Энергодаре. Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила ТАСС, что пострадали два работника «Тепловодоканала». Она назвала это террористическим актом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! ВСУ ведут обстрел Энергодара. Снимки повреждений опубликовал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. «Около четырех часов террористы ВСУ обстреляли центр Энергодара из ствольной артиллерии. По предварительным данным, пострадали два сотрудника коммунальных служб — они получили осколочные ранения и доставлены в медицинское учреждение», — написал Балицкий в telegram-канале. Он отметил, что повреждения получили близлежащие здания и три автомобиля. На месте работают оперативные службы. Ранее по telegram-каналам начала расходиться информация об обстрелах в Энергодаре. Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила ТАСС, что пострадали два работника «Тепловодоканала». Она назвала это террористическим актом. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям