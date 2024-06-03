В США заявили, что заменят Abrams и Bradley из-за российских дронов

Армия США рассматривает замену танков Abrams и БМП Bradley, поскольку эти машины уязвимы перед российскими беспилотными летательными аппаратами. Об этом рассказал высокопоставленный американский генерал Джеффри Норман.
«Американская армия рассматривает замену танка Abrams и БМП Bradley из-за их уязвимости перед российскими беспилотниками», — передает слова Нормана журнал Breaking Defence. Он добавил, что Россия нарастила производство БПЛА, которые нанесли значительный урон украинским бронемашинам, в том числе танкам Abrams.
По словам Нормана, танк Abrams не был изначально спроектирован для защиты от современных угроз с воздуха. Броня существующих Abrams недостаточно толстая, чтобы защитить экипаж от воздушных атак, наблюдаемых в ходе конфликта в Украине, заключил Норман.
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