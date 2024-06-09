В Одессе раздались взрывы

Взрывы прозвучали в Одессе 9 июня
Взрывы раздались в Одессе утром 9 июня. Также сообщается о воздушной тревоге в Николаевской области.
«Одесщина — взрывы. Находитесь в укрытиях», — сообщило издание ТСН. Никаких подробностей о пострадавших и источнике взрыва не приводится. Объявлена воздушная тревога. Также сирены звучат в Николаевской области.
На днях в Одесской области произошла диверсия на железной дороге. Неизвестные установили на рельсы металлические предметы, чтобы поезд сошел с них.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.