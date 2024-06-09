В Одессе раздались взрывы

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Взрывы прозвучали в Одессе 9 июня
Взрывы прозвучали в Одессе 9 июня Фото:

Взрывы раздались в Одессе утром 9 июня. Также сообщается о воздушной тревоге в Николаевской области. 

«Одесщина — взрывы. Находитесь в укрытиях», — сообщило издание ТСН. Никаких подробностей о пострадавших и источнике взрыва не приводится. Объявлена воздушная тревога. Также сирены звучат в Николаевской области. 

На днях в Одесской области произошла диверсия на железной дороге. Неизвестные установили на рельсы металлические предметы, чтобы поезд сошел с них.

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Взрывы раздались в Одессе утром 9 июня. Также сообщается о воздушной тревоге в Николаевской области.  «Одесщина — взрывы. Находитесь в укрытиях», — сообщило издание ТСН. Никаких подробностей о пострадавших и источнике взрыва не приводится. Объявлена воздушная тревога. Также сирены звучат в Николаевской области.  На днях в Одесской области произошла диверсия на железной дороге. Неизвестные установили на рельсы металлические предметы, чтобы поезд сошел с них.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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