Завод в Польше, где произошел взрыв, выпускал боеприпасы для ВСУ

На польском оружейном заводе Mesko, который производит вооружение для украинской армии, произошел взрыв. Об этом сообщили на официальном сайте производственного комплекса. Там отметили, что на заводе выпускают ПЗРК Piorun и 125-мм снаряды для ВСУ.
«В 2023 году Mesko отчитался о запуске совместного с Украиной производства 125-мм танковых боеприпасов для поставок ВСУ», — передает РБК. Там отметили, что украинская армия уже использует ПЗРК Piorun, использование которых уже не раз подтверждалось.
Ранее сообщалось, что на оружейном заводе в Польше произошел взрыв, в результате которого погиб один из рабочих предприятия. Также двое работников были ранены.
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