Завод в Польше, где произошел взрыв, выпускал боеприпасы для ВСУ

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На заводе Mesko выпускают ПЗРК Piorun и 125-мм снаряды для ВСУ
На заводе Mesko выпускают ПЗРК Piorun и 125-мм снаряды для ВСУ Фото:

На польском оружейном заводе Mesko, который производит вооружение для украинской армии, произошел взрыв. Об этом сообщили на официальном сайте производственного комплекса. Там отметили, что на заводе выпускают ПЗРК Piorun и 125-мм снаряды для ВСУ.

«В 2023 году Mesko отчитался о запуске совместного с Украиной производства 125-мм танковых боеприпасов для поставок ВСУ», — передает РБК. Там отметили, что украинская армия уже использует ПЗРК Piorun, использование которых уже не раз подтверждалось.

Ранее сообщалось, что на оружейном заводе в Польше произошел взрыв, в результате которого погиб один из рабочих предприятия. Также двое работников были ранены. 

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На польском оружейном заводе Mesko, который производит вооружение для украинской армии, произошел взрыв. Об этом сообщили на официальном сайте производственного комплекса. Там отметили, что на заводе выпускают ПЗРК Piorun и 125-мм снаряды для ВСУ. «В 2023 году Mesko отчитался о запуске совместного с Украиной производства 125-мм танковых боеприпасов для поставок ВСУ», — передает РБК. Там отметили, что украинская армия уже использует ПЗРК Piorun, использование которых уже не раз подтверждалось. Ранее сообщалось, что на оружейном заводе в Польше произошел взрыв, в результате которого погиб один из рабочих предприятия. Также двое работников были ранены. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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