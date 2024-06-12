12 июня 2024

Мощный ливень обрушился на Москву. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Подтопление на улице Белинского. Екатеринбург, лужа, затопленная улица, потоп
В Москве затопило улицы (архивное фото) Фото:

На Москву и область 12 июня обрушился сильнейший ливень. В некоторых районах даже прошел град. Многие дороги затопила, поэтому машинам и людям было сложно передвигаться. URA.RU подготовило фоторепортаж о том, что происходило в городе и области в День города.

В Москве и области прошел сильный дождь в День города
В Москве и области прошел сильный дождь в День города
Люди пережидали дождь в разных магазинах и ТРЦ
Люди пережидали дождь в разных магазинах и ТРЦ
Улицы были затоплены
Улицы были затоплены
Поэтому людям приходилось перепрыгивать большие лужи
Поэтому людям приходилось перепрыгивать большие лужи
Машины ездили по затопленным дорогам
Машины ездили по затопленным дорогам
Некоторые даже были рады дождю и прыгали по лужам
Некоторые даже были рады дождю и прыгали по лужам
Москвичи пытались спрятаться за зонтами, чтобы полностью не промокнуть
Москвичи пытались спрятаться за зонтами, чтобы полностью не промокнуть
И большее количество были готовы к непогоде
И большее количество были готовы к непогоде
Однако некоторые промокли полностью, так как не взяли зонты и дождевики
Однако некоторые промокли полностью, так как не взяли зонты и дождевики

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На Москву и область 12 июня обрушился сильнейший ливень. В некоторых районах даже прошел град. Многие дороги затопила, поэтому машинам и людям было сложно передвигаться. URA.RU подготовило фоторепортаж о том, что происходило в городе и области в День города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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