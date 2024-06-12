В Москве затопило улицы (архивное фото)
На Москву и область 12 июня обрушился сильнейший ливень. В некоторых районах даже прошел град. Многие дороги затопила, поэтому машинам и людям было сложно передвигаться. URA.RU подготовило фоторепортаж о том, что происходило в городе и области в День города.
В Москве и области прошел сильный дождь в День города
Люди пережидали дождь в разных магазинах и ТРЦ
Улицы были затоплены
Поэтому людям приходилось перепрыгивать большие лужи
Машины ездили по затопленным дорогам
Некоторые даже были рады дождю и прыгали по лужам
Москвичи пытались спрятаться за зонтами, чтобы полностью не промокнуть
И большее количество были готовы к непогоде
Однако некоторые промокли полностью, так как не взяли зонты и дождевики
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