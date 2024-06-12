Мощный ливень обрушился на Москву. Фоторепортаж

13 июня 2024 в 01:34 Размер текста - 17 +

В Москве затопило улицы (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На Москву и область 12 июня обрушился сильнейший ливень. В некоторых районах даже прошел град. Многие дороги затопила, поэтому машинам и людям было сложно передвигаться. URA.RU подготовило фоторепортаж о том, что происходило в городе и области в День города. В Москве и области прошел сильный дождь в День города Люди пережидали дождь в разных магазинах и ТРЦ Улицы были затоплены Поэтому людям приходилось перепрыгивать большие лужи Машины ездили по затопленным дорогам Некоторые даже были рады дождю и прыгали по лужам Москвичи пытались спрятаться за зонтами, чтобы полностью не промокнуть И большее количество были готовы к непогоде Однако некоторые промокли полностью, так как не взяли зонты и дождевики Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Москву и область 12 июня обрушился сильнейший ливень. В некоторых районах даже прошел град. Многие дороги затопила, поэтому машинам и людям было сложно передвигаться. URA.RU подготовило фоторепортаж о том, что происходило в городе и области в День города.