В Германии назвали российское оружие, которое за 5 минут уничтожит Берлин

Эксперт Циглер: гиперзвуковая ракета «Циркон» РФ долетит до Берлина за 5 минут

19 июня 2024 в 11:36 Размер текста - 17 +

Гиперзвуковая ракета ВС РФ представляет угрозу для Берлина, заявил Циглер (архивное фото) Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» сможет долететь до Берлина за пять минут и уничтожить город. Об этом сообщил представитель Ассоциации аэрокосмической промышленности Германии Маркус Циглер. «Маршрут Москва-Берлин. <…> пять минут оттуда досюда. Даже от Пекина, который, как говорят, находится бесконечно далеко, до Берлина — 20 минут», — передает n-tv слова Циглера. Он добавил, что развитие технологий позволяет создавать новые угрозы, но и в то же время расширяет возможности геополитического воздействия. Российская гиперзвуковая ракета «Циркон», разработанная и производимая на научно-производственном объединении (НПО) машиностроения в Реутове, которое является частью корпорации «Тактическое ракетное вооружение», способна преодолевать расстояние в тысячу километров. Она также может достигать скорости до девяти Махов. Также ранее генерал НАТО Кристиан Бадиа призвал к активной работе по обеспечению защиты от гиперзвукового оружия. Согласно n-tv, надежды на контроль над такими системами вооружения, которые существовали в 2020 году, уступили место пессимизму экспертов относительно этого вопроса. Кроме того, обозреватель La Nouvelle Tribune Шарли Хессун отметил, что применение ракеты «Циркон» стало инструментом сдерживания западных стран. Также, по его словам эксперта, использование этого оружия против объектов в Киеве показывает способность вооружения России противостоять самым сложным системам ПВО, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» сможет долететь до Берлина за пять минут и уничтожить город. Об этом сообщил представитель Ассоциации аэрокосмической промышленности Германии Маркус Циглер. «Маршрут Москва-Берлин. <…> пять минут оттуда досюда. Даже от Пекина, который, как говорят, находится бесконечно далеко, до Берлина — 20 минут», — передает n-tv слова Циглера. Он добавил, что развитие технологий позволяет создавать новые угрозы, но и в то же время расширяет возможности геополитического воздействия. Российская гиперзвуковая ракета «Циркон», разработанная и производимая на научно-производственном объединении (НПО) машиностроения в Реутове, которое является частью корпорации «Тактическое ракетное вооружение», способна преодолевать расстояние в тысячу километров. Она также может достигать скорости до девяти Махов. Также ранее генерал НАТО Кристиан Бадиа призвал к активной работе по обеспечению защиты от гиперзвукового оружия. Согласно n-tv, надежды на контроль над такими системами вооружения, которые существовали в 2020 году, уступили место пессимизму экспертов относительно этого вопроса. Кроме того, обозреватель La Nouvelle Tribune Шарли Хессун отметил, что применение ракеты «Циркон» стало инструментом сдерживания западных стран. Также, по его словам эксперта, использование этого оружия против объектов в Киеве показывает способность вооружения России противостоять самым сложным системам ПВО, передает RT.