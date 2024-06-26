Более сотни тысяч россиян рискуют попасть в новый реестр должников

В новом реестре должников по выплате алиментов, который начнет работать в 2025 году, может оказаться 113 тысяч россиян. Такие данные сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов.
«По состоянию на 1 июня этого года количество исполнительных производств, в рамках которых должники не приступили к выплате алиментов и потенциально могут быть включены в реестр, составляло порядка 113 тысяч человек. … Алиментов взыскивается в 80,2%. Но зачастую взыскание долга носит длительный характер, так как он погашается из доходов должников, заработной платы или пенсии», — рассказал Аристов «Известиям».
Он добавил, что за пять месяцев 2024 года было взыскано 30,1 миллиарда рублей алиментных платежей — это на 10 миллиардов больше, чем за тот же период 2023 года. Сумма взыскания всех задолженностей составила более 221 миллиард рублей — на 121 больше, чем годом ранее.
Руководитель практики банкротства, партнёр адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнёры» Анна Маджар рассказала, что самая простая и быстрая процедура списания долгов — это процедура внесудебного банкротства, которая оформляется в МФЦ, передает RT. При этом, банкротство не освобождает от обязанности платить алименты — российские законы не позволяют гражданину списывать через эту процедуру долги, в которых он нанёс ущерб третьим лицам, также рассказывает телеканал.
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