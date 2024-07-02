Американский суд взялся за самопроизвол Байдена

Суд в США отменил запрет на экспорт СПГ, введенный Байденом
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Американский суд отменил запрет Джо Байдена на экспорт СПГ
Американский суд отменил запрет Джо Байдена на экспорт СПГ Фото:

В США отменен запрет, установленный администрацией президента Джо Байдена, на экспорт сжиженного природного газа (СПГ). Соответствующее решение вынес окружной суд штата Луизиана.

«Суд удовлетворяет ходатайство о немедленном полном снятии запрета на экспорт СПГ», — передает решение суда РИА Новости. Отмечается, что истцы имели право на предварительную отмену запрета. Иск подали 16 штатов, утверждавших, что решение, принятое администрацией Байдена, противоречит федеральному закону. 

Байден в начале 2024 года запретил новые проекты экспорта СПГ, что усилило зависимость Европы и Азии от российского газа. Этот шаг затруднил поиск альтернативных источников газа для европейской энергетики. Также известно, что сделка Украины по закупке СПГ столкнулась со сложностями из-за решения президента США, передает RT

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В США отменен запрет, установленный администрацией президента Джо Байдена, на экспорт сжиженного природного газа (СПГ). Соответствующее решение вынес окружной суд штата Луизиана. «Суд удовлетворяет ходатайство о немедленном полном снятии запрета на экспорт СПГ», — передает решение суда РИА Новости. Отмечается, что истцы имели право на предварительную отмену запрета. Иск подали 16 штатов, утверждавших, что решение, принятое администрацией Байдена, противоречит федеральному закону.  Байден в начале 2024 года запретил новые проекты экспорта СПГ, что усилило зависимость Европы и Азии от российского газа. Этот шаг затруднил поиск альтернативных источников газа для европейской энергетики. Также известно, что сделка Украины по закупке СПГ столкнулась со сложностями из-за решения президента США, передает RT. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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