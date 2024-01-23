WSJ: Байден сделает подарок России в год выборов

Джо Байден рассматривает возможный запрет на экспорт СПГ из США, пишет WSJ Фото: Official White House / Cameron Smith

Президент США Джо Байден хочет запретить выдавать разрешения на новые проекты по экспорту сжиженного природного газа (СПГ), что может стать подарком России. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

«Администрация Байдена рассматривает возможность подарка в год выборов России: эмбарго на разрешение новых экспортных проектов по СПГ», — говорится в материале издания. Там добавили, что такой запрет может вызвать увеличение мировых цен на газ и привести к усилению зависимости Европы и Азии от российских энергоносителей.

Это может стать проблемой для стран, которые ранее снизили свою зависимость от российского газа благодаря увеличению экспорта СПГ из США. Если же новые проекты СПГ в США будут заблокированы, тогда Европе и Азии придется искать альтернативные поставки газа, что может быть не всегда выгодным для этих регионов, заключили в материале.

Известно, что экспорт СПГ из США в Европу в 2022 году вырос до 117,4 миллионов кубических метров. Проблемы с поставками российского газа в европейские страны, связанные с украинским конфликтом, оказали существенное влияние на экспорт энергоносителей из США, включая СПГ и сырую нефть.