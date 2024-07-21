21 июля 2024

NBC: демократы в конгрессе хотят открытый процесс выбора кандидата

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Соединенные Штаты Америки. США. Пермь, сша, вашингтон, америка, белый дом в вашингтоне
Демократы намерены организовать открытый процесс выбора кандидата в президенты США Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Демократы в Конгрессе США выразили желание провести открытый процесс выбора кандидата на пост президента страны. Об этом сообщают NBC News.

«Несколько демократов в конгрессе заявили, что хотят организовать открытый процесс выбора замены Джо Байдена. А не быстро утвердить Камалу Харрис кандидатом от партии», — отмечает телеканал.

Камала Харрис официально выдвинута кандидатом в президенты США на выборах 2024 года. Согласно уведомлению, поступившему в Федеральную избирательную комиссию страны, она прекращает быть кандидатом на пост вице-президента.

Ранее президент США Джо Байден объявил о выходе из предвыборно гонки. Он подчеркнул, что останется главой государства до конца срока.

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Демократы в Конгрессе США выразили желание провести открытый процесс выбора кандидата на пост президента страны. Об этом сообщают NBC News. «Несколько демократов в конгрессе заявили, что хотят организовать открытый процесс выбора замены Джо Байдена. А не быстро утвердить Камалу Харрис кандидатом от партии», — отмечает телеканал. Камала Харрис официально выдвинута кандидатом в президенты США на выборах 2024 года. Согласно уведомлению, поступившему в Федеральную избирательную комиссию страны, она прекращает быть кандидатом на пост вице-президента. Ранее президент США Джо Байден объявил о выходе из предвыборно гонки. Он подчеркнул, что останется главой государства до конца срока.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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