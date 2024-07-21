NBC: демократы в конгрессе хотят открытый процесс выбора кандидата

22 июля 2024 в 03:55 Размер текста - 17 +

Демократы намерены организовать открытый процесс выбора кандидата в президенты США Фото: Сергей Русанов новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Демократы в Конгрессе США выразили желание провести открытый процесс выбора кандидата на пост президента страны. Об этом сообщают NBC News. «Несколько демократов в конгрессе заявили, что хотят организовать открытый процесс выбора замены Джо Байдена. А не быстро утвердить Камалу Харрис кандидатом от партии», — отмечает телеканал. Камала Харрис официально выдвинута кандидатом в президенты США на выборах 2024 года. Согласно уведомлению, поступившему в Федеральную избирательную комиссию страны, она прекращает быть кандидатом на пост вице-президента. Ранее президент США Джо Байден объявил о выходе из предвыборно гонки. Он подчеркнул, что останется главой государства до конца срока. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Демократы в Конгрессе США выразили желание провести открытый процесс выбора кандидата на пост президента страны. Об этом сообщают NBC News. «Несколько демократов в конгрессе заявили, что хотят организовать открытый процесс выбора замены Джо Байдена. А не быстро утвердить Камалу Харрис кандидатом от партии», — отмечает телеканал. Камала Харрис официально выдвинута кандидатом в президенты США на выборах 2024 года. Согласно уведомлению, поступившему в Федеральную избирательную комиссию страны, она прекращает быть кандидатом на пост вице-президента. Ранее президент США Джо Байден объявил о выходе из предвыборно гонки. Он подчеркнул, что останется главой государства до конца срока.