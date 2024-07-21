NBC: демократы в конгрессе хотят открытый процесс выбора кандидата

Демократы в Конгрессе США выразили желание провести открытый процесс выбора кандидата на пост президента страны. Об этом сообщают NBC News.
«Несколько демократов в конгрессе заявили, что хотят организовать открытый процесс выбора замены Джо Байдена. А не быстро утвердить Камалу Харрис кандидатом от партии», — отмечает телеканал.
Камала Харрис официально выдвинута кандидатом в президенты США на выборах 2024 года. Согласно уведомлению, поступившему в Федеральную избирательную комиссию страны, она прекращает быть кандидатом на пост вице-президента.
Ранее президент США Джо Байден объявил о выходе из предвыборно гонки. Он подчеркнул, что останется главой государства до конца срока.
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