ВС России уничтожили ценную польскую технику, переданную ВСУ

Российские военные уничтожают ценную польскую технику в зоне СВО. Об этом сообщил портал interia.pl. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли предоставленные Польшей самоходный миномет M120K Rak и колесный бронетранспортер Rosomak.
«Украинцев впечатляет скорострельность польских орудий, у которых, тем не менее, нет специализированных боеприпасов, из-за чего они обладают малой дальностью поражения и таким образом больше рискуют быть уничтоженным российскими военными», — отмечено в материале польского портала. По словам автора текста, ВСУ потеряли переданный Польшей самоходный миномет M120K Rak и колесный бронетранспортер Rosomak.
Ранее сообщалось, что российские войска спалили HIMARS и склад боеприпасов ВСУ. Сообщается, что на объекте хранилось до 400 тонн боеприпасов.
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