ВС России уничтожили ценную польскую технику, переданную ВСУ

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ВС РФ уничтожили технику ВСУ, которую Киеву предоставила Польша
ВС РФ уничтожили технику ВСУ, которую Киеву предоставила Польша Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные уничтожают ценную польскую технику в зоне СВО. Об этом сообщил портал interia.pl. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли предоставленные Польшей самоходный миномет M120K Rak и колесный бронетранспортер Rosomak.

«Украинцев впечатляет скорострельность польских орудий, у которых, тем не менее, нет специализированных боеприпасов, из-за чего они обладают малой дальностью поражения и таким образом больше рискуют быть уничтоженным российскими военными», — отмечено в материале польского портала.  По словам автора текста, ВСУ потеряли переданный Польшей самоходный миномет M120K Rak и колесный бронетранспортер Rosomak.

Ранее сообщалось, что российские войска спалили HIMARS и склад боеприпасов ВСУ. Сообщается, что на объекте хранилось до 400 тонн боеприпасов.

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Российские военные уничтожают ценную польскую технику в зоне СВО. Об этом сообщил портал interia.pl. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли предоставленные Польшей самоходный миномет M120K Rak и колесный бронетранспортер Rosomak. «Украинцев впечатляет скорострельность польских орудий, у которых, тем не менее, нет специализированных боеприпасов, из-за чего они обладают малой дальностью поражения и таким образом больше рискуют быть уничтоженным российскими военными», — отмечено в материале польского портала.  По словам автора текста, ВСУ потеряли переданный Польшей самоходный миномет M120K Rak и колесный бронетранспортер Rosomak. Ранее сообщалось, что российские войска спалили HIMARS и склад боеприпасов ВСУ. Сообщается, что на объекте хранилось до 400 тонн боеприпасов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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