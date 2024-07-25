Московского дворника выдворят из России за пропаганду ЛГБТ*

В Москве суд постановил выдворить дворника, который занимался пропагандой *ЛГБТ (признана в России экстремистской организацией, запрещена в РФ). Об этом говорится в судебном решении.
«Абдикалыков М.П., находясь в парке культуры и отдыха "Красногвардейские пруды", пропагандировал нетрадиционные сексуальные отношения. Он занимался оральным сексом в общественном месте с гражданином», — передает РИА Новости со ссылкой на постановление Пресненского суда Москвы.
Ранее Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, подразумевающий введение режима высылки иностранных граждан, у которых нет законных оснований находиться в России. Также планируется депортировать из страны мигрантов за нарушения законов РФ.
*ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация
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