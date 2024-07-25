25 июля 2024

Московского дворника выдворят из России за пропаганду ЛГБТ*

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Мигранта вышлют из Москвы за нарушение закона
Мигранта вышлют из Москвы за нарушение закона Фото:

В Москве суд постановил выдворить дворника, который занимался пропагандой *ЛГБТ (признана в России экстремистской организацией, запрещена в РФ). Об этом говорится в судебном решении.

«Абдикалыков М.П., находясь в парке культуры и отдыха "Красногвардейские пруды", пропагандировал нетрадиционные сексуальные отношения. Он занимался оральным сексом в общественном месте с гражданином», — передает РИА Новости со ссылкой на постановление Пресненского суда Москвы.

Ранее Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, подразумевающий введение режима высылки иностранных граждан, у которых нет законных оснований находиться в России. Также планируется депортировать из страны мигрантов за нарушения законов РФ.

*ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация

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В Москве суд постановил выдворить дворника, который занимался пропагандой *ЛГБТ (признана в России экстремистской организацией, запрещена в РФ). Об этом говорится в судебном решении. «Абдикалыков М.П., находясь в парке культуры и отдыха "Красногвардейские пруды", пропагандировал нетрадиционные сексуальные отношения. Он занимался оральным сексом в общественном месте с гражданином», — передает РИА Новости со ссылкой на постановление Пресненского суда Москвы. Ранее Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, подразумевающий введение режима высылки иностранных граждан, у которых нет законных оснований находиться в России. Также планируется депортировать из страны мигрантов за нарушения законов РФ. *ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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