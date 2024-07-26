Зафиксированы сбои в работе Telegram. Скрин

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Приложение Telegram. Екатеринбуг, мессенджер, telegram, приложение
На сбои в Telegram жалуются жители Сибири Фото:

Пользователи Telegram из России столкнулись с проблемами в работе мессенджера. Они отмечают трудности с загрузкой фотографий и видео, а также задержку в отправке сообщений

Согласно сервису Downdetector, больше всего на сбои жалуются жители Сибири. «Наиболее часто россияне сообщают о сбое в работе мобильного приложения, о нем рассказали 75% пользователей», — передает Vse42.ru.

При этом многие пользователи со сбоями не столкнулись. Точная причина неполадок неизвестна.

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Пользователи Telegram из России столкнулись с проблемами в работе мессенджера. Они отмечают трудности с загрузкой фотографий и видео, а также задержку в отправке сообщений Согласно сервису Downdetector, больше всего на сбои жалуются жители Сибири. «Наиболее часто россияне сообщают о сбое в работе мобильного приложения, о нем рассказали 75% пользователей», — передает Vse42.ru. При этом многие пользователи со сбоями не столкнулись. Точная причина неполадок неизвестна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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