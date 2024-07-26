На сбои в Telegram жалуются жители Сибири
Пользователи Telegram из России столкнулись с проблемами в работе мессенджера. Они отмечают трудности с загрузкой фотографий и видео, а также задержку в отправке сообщений
Согласно сервису Downdetector, больше всего на сбои жалуются жители Сибири. «Наиболее часто россияне сообщают о сбое в работе мобильного приложения, о нем рассказали 75% пользователей», — передает Vse42.ru.
При этом многие пользователи со сбоями не столкнулись. Точная причина неполадок неизвестна.
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