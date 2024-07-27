27 июля 2024

Роберт Дауни-младший, сыгравший Железного человека, вернется в Marvel. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Парк развлечений "ФентезиГрад". Екатеринбург, аттракционы, парк развлечений, комиксы, герои парк, железный человек, марвел, marvel
Актер Роберт Дауни-младший, сыгравший Железного человека, вернется в роли Доктора Дума Фото:

Американский актер Роберт Дауни-младший, сыгравший Железного человека, вернется в фильмы Marvel с новой ролью: он сыграет злодея Доктора Дума в «Мстителях». Об этом сообщили американские СМИ.

«Marvel совершили чудо мультивселенной, объявив, что Роберт Дауни-младший вернется в Marvel для нескольких фильмов в роли злодея Виктора Фон Дума. Он же Доктор Дум», — заявили журналисты The Hollywood Reporter.

По их словам, Дауни-младший в роли Дума появится в таких фильмах, как «Мстители: Судный день» и «Мстители: Секретные войны». Первый фильм выйдет в мае 2027 года, съемка другого начнется позднее. Также журналисты упомянули, что вернется «старая группа», а режиссерами станут братья Энтони и Джо Руссо, снявшие «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал».

История Железного человека завершилась в кинокартине «Мстители: Финал», вышедшем в 2019 году. С тех пор Дауни-младший не появлялся в фильмах студии.

Ранее стало известно, что глава Marvel Studios Кевин Файги получил звезду на Аллее славы. Поддержать его пришли актеры Райан Рейнольдс и Хью Джекман. Об этом сообщает «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Американский актер Роберт Дауни-младший, сыгравший Железного человека, вернется в фильмы Marvel с новой ролью: он сыграет злодея Доктора Дума в «Мстителях». Об этом сообщили американские СМИ. «Marvel совершили чудо мультивселенной, объявив, что Роберт Дауни-младший вернется в Marvel для нескольких фильмов в роли злодея Виктора Фон Дума. Он же Доктор Дум», — заявили журналисты The Hollywood Reporter. По их словам, Дауни-младший в роли Дума появится в таких фильмах, как «Мстители: Судный день» и «Мстители: Секретные войны». Первый фильм выйдет в мае 2027 года, съемка другого начнется позднее. Также журналисты упомянули, что вернется «старая группа», а режиссерами станут братья Энтони и Джо Руссо, снявшие «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал». История Железного человека завершилась в кинокартине «Мстители: Финал», вышедшем в 2019 году. С тех пор Дауни-младший не появлялся в фильмах студии. Ранее стало известно, что глава Marvel Studios Кевин Файги получил звезду на Аллее славы. Поддержать его пришли актеры Райан Рейнольдс и Хью Джекман. Об этом сообщает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...