Роберт Дауни-младший, сыгравший Железного человека, вернется в Marvel. Видео

28 июля 2024 в 07:42 Размер текста - 17 +

Актер Роберт Дауни-младший, сыгравший Железного человека, вернется в роли Доктора Дума Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Американский актер Роберт Дауни-младший, сыгравший Железного человека, вернется в фильмы Marvel с новой ролью: он сыграет злодея Доктора Дума в «Мстителях». Об этом сообщили американские СМИ. «Marvel совершили чудо мультивселенной, объявив, что Роберт Дауни-младший вернется в Marvel для нескольких фильмов в роли злодея Виктора Фон Дума. Он же Доктор Дум», — заявили журналисты The Hollywood Reporter . По их словам, Дауни-младший в роли Дума появится в таких фильмах, как «Мстители: Судный день» и «Мстители: Секретные войны». Первый фильм выйдет в мае 2027 года, съемка другого начнется позднее. Также журналисты упомянули, что вернется «старая группа», а режиссерами станут братья Энтони и Джо Руссо, снявшие «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал». История Железного человека завершилась в кинокартине «Мстители: Финал», вышедшем в 2019 году. С тех пор Дауни-младший не появлялся в фильмах студии. Ранее стало известно, что глава Marvel Studios Кевин Файги получил звезду на Аллее славы. Поддержать его пришли актеры Райан Рейнольдс и Хью Джекман. Об этом сообщает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американский актер Роберт Дауни-младший, сыгравший Железного человека, вернется в фильмы Marvel с новой ролью: он сыграет злодея Доктора Дума в «Мстителях». Об этом сообщили американские СМИ. «Marvel совершили чудо мультивселенной, объявив, что Роберт Дауни-младший вернется в Marvel для нескольких фильмов в роли злодея Виктора Фон Дума. Он же Доктор Дум», — заявили журналисты The Hollywood Reporter. По их словам, Дауни-младший в роли Дума появится в таких фильмах, как «Мстители: Судный день» и «Мстители: Секретные войны». Первый фильм выйдет в мае 2027 года, съемка другого начнется позднее. Также журналисты упомянули, что вернется «старая группа», а режиссерами станут братья Энтони и Джо Руссо, снявшие «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал». История Железного человека завершилась в кинокартине «Мстители: Финал», вышедшем в 2019 году. С тех пор Дауни-младший не появлялся в фильмах студии. Ранее стало известно, что глава Marvel Studios Кевин Файги получил звезду на Аллее славы. Поддержать его пришли актеры Райан Рейнольдс и Хью Джекман. Об этом сообщает «Национальная служба новостей».