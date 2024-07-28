Надаль прошел во второй тур Олимпиады

28 июля 2024 в 21:06 Размер текста - 17 +

Во втором раунде Надаль (на фото) встретится с Джоковичем Фото: Zuma/TASS новость из сюжета Олимпиада-2024 Испанский теннисист Рафаэль Надаль успешно пробился во второй раунд олимпийского теннисного турнира в Париже. Испанец обыграл венгра Мартона Фучовича. «Надаль вышел во второй круг олимпийского турнира в Париже», — сообщает Sport24 . Там добавили, что теннисист, ранее занимавший первую позицию в мировом рейтинге, одержал победу над венгерским спортсменом Мартоном Фучовичем. Этот матч завершился с итоговым счетом 6:1, 4:6, 6:4. Во втором раунде олимпийского турнира Надаль встретится с сербом Новаком Джоковичем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Испанский теннисист Рафаэль Надаль успешно пробился во второй раунд олимпийского теннисного турнира в Париже. Испанец обыграл венгра Мартона Фучовича. «Надаль вышел во второй круг олимпийского турнира в Париже», — сообщает Sport24. Там добавили, что теннисист, ранее занимавший первую позицию в мировом рейтинге, одержал победу над венгерским спортсменом Мартоном Фучовичем. Этот матч завершился с итоговым счетом 6:1, 4:6, 6:4. Во втором раунде олимпийского турнира Надаль встретится с сербом Новаком Джоковичем.