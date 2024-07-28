Надаль прошел во второй тур Олимпиады

Во втором раунде Надаль (на фото) встретится с Джоковичем
новость из сюжетаОлимпиада-2024
Испанский теннисист Рафаэль Надаль успешно пробился во второй раунд олимпийского теннисного турнира в Париже. Испанец обыграл венгра Мартона Фучовича.
«Надаль вышел во второй круг олимпийского турнира в Париже», — сообщает
Этот матч завершился с итоговым счетом 6:1, 4:6, 6:4. Во втором раунде олимпийского турнира Надаль встретится с сербом Новаком Джоковичем.
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