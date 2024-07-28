Надаль прошел во второй тур Олимпиады

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Во втором раунде Надаль (на фото) встретится с Джоковичем Фото:
новость из сюжета
Олимпиада-2024

Испанский теннисист Рафаэль Надаль успешно пробился во второй раунд олимпийского теннисного турнира в Париже. Испанец обыграл венгра Мартона Фучовича.

«Надаль вышел во второй круг олимпийского турнира в Париже», — сообщает Sport24. Там добавили, что теннисист, ранее занимавший первую позицию в мировом рейтинге, одержал победу над венгерским спортсменом Мартоном Фучовичем.

Этот матч завершился с итоговым счетом 6:1, 4:6, 6:4. Во втором раунде олимпийского турнира Надаль встретится с сербом Новаком Джоковичем.

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль успешно пробился во второй раунд олимпийского теннисного турнира в Париже. Испанец обыграл венгра Мартона Фучовича. «Надаль вышел во второй круг олимпийского турнира в Париже», — сообщает Sport24. Там добавили, что теннисист, ранее занимавший первую позицию в мировом рейтинге, одержал победу над венгерским спортсменом Мартоном Фучовичем. Этот матч завершился с итоговым счетом 6:1, 4:6, 6:4. Во втором раунде олимпийского турнира Надаль встретится с сербом Новаком Джоковичем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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