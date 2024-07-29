Доцент Иванова-Швец рассказала о важном решении Госдумы по пенсиям

Пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы с первого января 2025 года ежемесячно будут получать доплату за уход в размере 1200 рублей. Об этом сообщила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
«На днях Госдума приняла поправку. Доплата будет выплачиваться с первого января 2025 года в размере 1200 рублей пенсионерам старше 80 лет и инвалидам 1 группы, которым она положена с учетом индексации по правилам для этих категорий пенсионеров», — пояснила экономист в интервью агентству «Прайм». Оформлять ничего не понадобится, все назначат автоматически.
Ежемесячно происходят изменения в выплатах для некоторых категорий пенсионеров, в частности, доплату в размере двойной фиксированной части страховой пенсии в размере 16 269,75 рублей получат пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, и получившие инвалидность I группы. С первого дня августа прибавку к пенсии также получат работники угольной промышленности и члены летных экипажей.
На рост страховых выплат могут рассчитывать пенсионеры, которые работали, но уволились. Также в августе будет произведен беззаявительный перерасчет пенсии работающим пенсионерам, добавила Иванова-Швец.
Государственная Дума ранее подготовила законопроект, предусматривающий возможность досрочного выхода на пенсию для многодетных отцов-одиночек. Сообщается, что данный проект был направлен в Правительство Российской Федерации для получения официального заключения, пишет RT.
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