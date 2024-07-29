Доцент Иванова-Швец рассказала о важном решении Госдумы по пенсиям

Доцент Иванова-Швец: россияне от 80 лет получат прибавку к пенсиям
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Госдума вводит доплату в 1200 рублей для пенсионеров от 80 лет (архивное фото)
Госдума вводит доплату в 1200 рублей для пенсионеров от 80 лет (архивное фото) Фото:

Пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы с первого января 2025 года ежемесячно будут получать доплату за уход в размере 1200 рублей. Об этом сообщила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«На днях Госдума приняла поправку. Доплата будет выплачиваться с первого января 2025 года в размере 1200 рублей пенсионерам старше 80 лет и инвалидам 1 группы, которым она положена с учетом индексации по правилам для этих категорий пенсионеров», — пояснила экономист в интервью агентству «Прайм». Оформлять ничего не понадобится, все назначат автоматически.

Ежемесячно происходят изменения в выплатах для некоторых категорий пенсионеров, в частности, доплату в размере двойной фиксированной части страховой пенсии в размере 16 269,75 рублей получат пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, и получившие инвалидность I группы. С первого дня августа прибавку к пенсии также получат работники угольной промышленности и члены летных экипажей.

На рост страховых выплат могут рассчитывать пенсионеры, которые работали, но уволились. Также в августе будет произведен беззаявительный перерасчет пенсии работающим пенсионерам, добавила Иванова-Швец.

Государственная Дума ранее подготовила законопроект, предусматривающий возможность досрочного выхода на пенсию для многодетных отцов-одиночек. Сообщается, что данный проект был направлен в Правительство Российской Федерации для получения официального заключения, пишет RT

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Пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы с первого января 2025 года ежемесячно будут получать доплату за уход в размере 1200 рублей. Об этом сообщила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. «На днях Госдума приняла поправку. Доплата будет выплачиваться с первого января 2025 года в размере 1200 рублей пенсионерам старше 80 лет и инвалидам 1 группы, которым она положена с учетом индексации по правилам для этих категорий пенсионеров», — пояснила экономист в интервью агентству «Прайм». Оформлять ничего не понадобится, все назначат автоматически. Ежемесячно происходят изменения в выплатах для некоторых категорий пенсионеров, в частности, доплату в размере двойной фиксированной части страховой пенсии в размере 16 269,75 рублей получат пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, и получившие инвалидность I группы. С первого дня августа прибавку к пенсии также получат работники угольной промышленности и члены летных экипажей. На рост страховых выплат могут рассчитывать пенсионеры, которые работали, но уволились. Также в августе будет произведен беззаявительный перерасчет пенсии работающим пенсионерам, добавила Иванова-Швец. Государственная Дума ранее подготовила законопроект, предусматривающий возможность досрочного выхода на пенсию для многодетных отцов-одиночек. Сообщается, что данный проект был направлен в Правительство Российской Федерации для получения официального заключения, пишет RT. 
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