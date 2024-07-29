Следствие оценило ущерб от коррупции генерала Булгакова

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Булгаков причинил ущерба на 1,3 миллиарда рублей
Булгаков причинил ущерба на 1,3 миллиарда рублей Фото:

Следственные органы предъявили обвинение бывшему заместителю министра обороны Дмитрию Булгакову. По версии следствия, 9 миллионов пайков были поставлены по завышенным ценам, в результате чего государству был нанесен ущерб на сумму 1,3 миллиарда рублей.

«В материалах апелляционной жалобы говорится, что следствие считает, что Михайленко обвиняется в поставке 9 млн пайков в ВС РФ по завышенной цене, ущерб составил 1,3 млрд рублей», — сообщила судья, зачитывая материалы дела. Информацию об этом передает ТАСС. 

Ранее в правоохранительных органах раскрыли детали дела арестованного генерала Булгакова. Согласно предоставленной информации, в нем фигурируют еще три компании, помимо Грязинского пищевого комбината (ГПК), с которыми связан экс-замминистра. 

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Следственные органы предъявили обвинение бывшему заместителю министра обороны Дмитрию Булгакову. По версии следствия, 9 миллионов пайков были поставлены по завышенным ценам, в результате чего государству был нанесен ущерб на сумму 1,3 миллиарда рублей. «В материалах апелляционной жалобы говорится, что следствие считает, что Михайленко обвиняется в поставке 9 млн пайков в ВС РФ по завышенной цене, ущерб составил 1,3 млрд рублей», — сообщила судья, зачитывая материалы дела. Информацию об этом передает ТАСС.  Ранее в правоохранительных органах раскрыли детали дела арестованного генерала Булгакова. Согласно предоставленной информации, в нем фигурируют еще три компании, помимо Грязинского пищевого комбината (ГПК), с которыми связан экс-замминистра. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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