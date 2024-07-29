Следствие оценило ущерб от коррупции генерала Булгакова

Следственные органы предъявили обвинение бывшему заместителю министра обороны Дмитрию Булгакову. По версии следствия, 9 миллионов пайков были поставлены по завышенным ценам, в результате чего государству был нанесен ущерб на сумму 1,3 миллиарда рублей.
«В материалах апелляционной жалобы говорится, что следствие считает, что Михайленко обвиняется в поставке 9 млн пайков в ВС РФ по завышенной цене, ущерб составил 1,3 млрд рублей», — сообщила судья, зачитывая материалы дела. Информацию об этом передает ТАСС.
Ранее в правоохранительных органах раскрыли детали дела арестованного генерала Булгакова. Согласно предоставленной информации, в нем фигурируют еще три компании, помимо Грязинского пищевого комбината (ГПК), с которыми связан экс-замминистра.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.