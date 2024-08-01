После обрушения потолка в «Акватории» возбуждено уголовное дело

СУ СК России по Приморскому краю возбудил уголовное дело после обрушения потолка в развлекательном комплексе «Акватория». Об этом заявили в комитете.
«Следователями СКР возбуждено уголовное дело по факту обрушения элементов потолка в развлекательном комплексе «Акватория», — сообщили в официальном telegram-канале отделения СК Приморского края. По их словам, дело возбуждено по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.
В банном комплексе «Акватория» во Владивостоке рухнул потолок на площади 100 квадратных метров. По предварительной информации, пострадали восемь человек. Об этом сообщает «Национальная служба новостей».
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
СУ СК России по Приморскому краю возбудил уголовное дело после обрушения потолка в развлекательном комплексе «Акватория». Об этом заявили в комитете. «Следователями СКР возбуждено уголовное дело по факту обрушения элементов потолка в развлекательном комплексе «Акватория», — сообщили в официальном telegram-канале отделения СК Приморского края. По их словам, дело возбуждено по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. В банном комплексе «Акватория» во Владивостоке рухнул потолок на площади 100 квадратных метров. По предварительной информации, пострадали восемь человек. Об этом сообщает «Национальная служба новостей».