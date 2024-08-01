После обрушения потолка в «Акватории» возбуждено уголовное дело

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Фермерский рынок в Кременкуле. Челябинск, следственный комитет, силовики, ск
СК РФ по Приморскому краю возбудил уголовное дело в отношении развлекательного комплекса «Акватория» Фото:

СУ СК России по Приморскому краю возбудил уголовное дело после обрушения потолка в развлекательном комплексе «Акватория». Об этом заявили в комитете.

«Следователями СКР возбуждено уголовное дело по факту обрушения элементов потолка в развлекательном комплексе «Акватория», — сообщили в официальном telegram-канале отделения СК Приморского края. По их словам, дело возбуждено по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

В банном комплексе «Акватория» во Владивостоке рухнул потолок на площади 100 квадратных метров. По предварительной информации, пострадали восемь человек. Об этом сообщает «Национальная служба новостей».

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СУ СК России по Приморскому краю возбудил уголовное дело после обрушения потолка в развлекательном комплексе «Акватория». Об этом заявили в комитете. «Следователями СКР возбуждено уголовное дело по факту обрушения элементов потолка в развлекательном комплексе «Акватория», — сообщили в официальном telegram-канале отделения СК Приморского края. По их словам, дело возбуждено по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. В банном комплексе «Акватория» во Владивостоке рухнул потолок на площади 100 квадратных метров. По предварительной информации, пострадали восемь человек. Об этом сообщает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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