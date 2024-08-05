Mash: блогер Косенко, кинувший ребенка в снег, задолжал налоговой 10 млн рублей

05 августа 2024 в 12:14 Размер текста - 17 +

Блогер Сергей Косенко задолжал налоговой 10 миллионов рублей и уехал из России, не оставив в ней имущества Фото: Вконтакте \ Сергей Косенко Блогер Сергей Косенко должен Федеральной налоговой службе (ФНС) более 10 миллионов рублей. Об этом сообщили в telegram-каналах. «Блогер Сергей Косенко задолжал ФНС более 10 млн рублей», — заявили в telegram -канале Mash. Налоговая служба может заблокировать счета его продюсерского центра, на котором также есть задолженность в размере 3,1 миллиона рублей, добавили в канале. По их словам, ФНС не может взыскать задолженность с Косенко, поскольку тот уехал из России в Дубай, не оставив в стране имущества. Блогер привлекал внимание служб и ранее, в связи с недоплатами за аренду земли. Новость по теме На чем зарабатывает блогер Косенко, бросивший младенца в снег Блогер-миллионник Косенко продает марафоны и курсы через соцсети. Ради дополнительной популярности он бросил своего двухмесячного ребенка в снег. Это вызвало шквал обсуждений, а депутат Госдумы Нина Останина заявила, что хочет обратиться в Следственный комитет по этой истории. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Блогер Сергей Косенко должен Федеральной налоговой службе (ФНС) более 10 миллионов рублей. Об этом сообщили в telegram-каналах. «Блогер Сергей Косенко задолжал ФНС более 10 млн рублей», — заявили в telegram-канале Mash. Налоговая служба может заблокировать счета его продюсерского центра, на котором также есть задолженность в размере 3,1 миллиона рублей, добавили в канале. По их словам, ФНС не может взыскать задолженность с Косенко, поскольку тот уехал из России в Дубай, не оставив в стране имущества. Блогер привлекал внимание служб и ранее, в связи с недоплатами за аренду земли. Блогер-миллионник Косенко продает марафоны и курсы через соцсети. Ради дополнительной популярности он бросил своего двухмесячного ребенка в снег. Это вызвало шквал обсуждений, а депутат Госдумы Нина Останина заявила, что хочет обратиться в Следственный комитет по этой истории.