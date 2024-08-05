«Огненное небо»: северное сияние озарило небо над российскими городами. Фотогалерея

«Огненное небо»: северное сияние озарило небо над российскими городами
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Северное сияние в Иркутске
Первыми о полярном сиянии сообщили из Якутии примерно в 19:00 по московскому времени Фото:

Полярное сияние озарило небо по всей России. Первые сообщения о сиянии поступили из Якутии 4 августа примерно в 19:00 МСК. Причиной его стала предсказанная астрономами высокая геомагнитная активность из-за вспышек на Солнце. Фотографии полярного сияния из разных точек страны — в фоторепортаже URA.RU.

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Полярное сияние озарило небо по всей России. Первые сообщения о сиянии поступили из Якутии 4 августа примерно в 19:00 МСК. Причиной его стала предсказанная астрономами высокая геомагнитная активность из-за вспышек на Солнце. Фотографии полярного сияния из разных точек страны — в фоторепортаже URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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