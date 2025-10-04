Правительство одобрило доплаты к пенсиям в регионах

Правительство России приняло законопроект, предусматривающий дополнительные выплаты к пенсиям в регионах. Об этом рассказали в пресс-службе правительства.

«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в сообщении на официально сайте правительства. Там добавили, что также положительное решение было принято по выплатам лицам, осуществляющим уход за инвалидами. Согласно официальной информации, было принято решение о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда правительства.

Уточнялось, что проектом распоряжения предлагается выделить средства Минтруда России для софинансирования региональных социальных доплат к пенсии. Также отмечалось, что Минфин получит межбюджетный трансферт для осуществления ежемесячных выплат людям, ухаживающим за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.

