06 августа 2024

РВ: украинская ДРГ сбила российский вертолет Ка-52 при боях под Курской областью

© Служба новостей «URA.RU»
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ВСУ сбили российский Ка-52
ВСУ сбили российский Ка-52 Фото:
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Российские войска ведут бои с диверсантами в Курской области

Над Курской областью сбит российский вертолет «Алигатор» Ка-52. Об этом сообщил telegram-канал «Военкоры русской весны». Отмечается, что до этого Ка-52 нанес значительные удары по технике противника.

«В ходе отражения наступления врага на Курскую область в бою был сбит „Аллигатор“ Ка-52, уничтоживший немало техники врага», — заявил telegram-канал. Сообщается, что сбили вертолет военные ВСУ под прикрытием ПВО. Там же отметили, что противник публикует кадры с места сбитого вертолета, демонстрируя свое «достижение» в информационном пространстве.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ на него ожидается.

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Над Курской областью сбит российский вертолет «Алигатор» Ка-52. Об этом сообщил telegram-канал «Военкоры русской весны». Отмечается, что до этого Ка-52 нанес значительные удары по технике противника. «В ходе отражения наступления врага на Курскую область в бою был сбит „Аллигатор“ Ка-52, уничтоживший немало техники врага», — заявил telegram-канал. Сообщается, что сбили вертолет военные ВСУ под прикрытием ПВО. Там же отметили, что противник публикует кадры с места сбитого вертолета, демонстрируя свое «достижение» в информационном пространстве. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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