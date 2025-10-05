Европа может столкнуться с «моментом Перл-Харбора» из-за действий, которые в Вильнюсе называют «российскими провокациями». Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
По словам дипломата, Запад рискует проснуться слишком поздно, если не отреагирует на происходящее. «Если все продолжится в том же духе, мы можем получить „Перл-Харбор“ для Европы — ситуацию, когда игнорировать эскалацию станет невозможно, и она наконец заставит Запад действовать», — заявил он в интервью The Telegraph.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подобные заявления, отметил, что обвинения в адрес Москвы в нарушении воздушных границ других стран «не имеют под собой оснований». Песков назвал их пустыми.
Нападение на американскую военно-морскую базу Перл-Харбор произошло 7 декабря 1941 года. В результате атаки японских ВВС погибли более двух тысяч человек, еще свыше тысячи были ранены, уничтожены или повреждены более 20 кораблей и сотни самолетов. Этот инцидент стал поводом для вступления США во Вторую мировую войну и считается одной из самых трагических страниц в истории страны.
