Директор автобазы правительства Тамбовской области Андрей Селионов будет уволен после танца с плеткой вместе с аниматором в ростовой кукле женщины в чулках на свой день рождения. На это намекнул губернатор региона Максим Егоров.
«Директор одного из подведомственных предприятий правительства области позволил себе неподобающее поведение пусть и в связи с личным праздником. Считаю, что подобное поведение для руководящего работника недопустимо. Безусловно, он не будет дальше занимать свою должность», — написал Максим Егоров, не указывая конкретные имя и фамилию. Он добавил, что произошедшее вызывает лично у него только «чувство стыда и недоумения».
Местные журналисты предполагают, что танец для Селионова могли заказать его коллеги. Сам виновник торжества пока воздерживается от комментариев.
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