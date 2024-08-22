22 августа 2024

Директора автобазы в Тамбове уволят после танцев с куклой в чулках. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Селионов 20 августа отпраздновал свое 51-летие
Андрей Селионов 20 августа отпраздновал свое 51-летие Фото:

Директор автобазы правительства Тамбовской области Андрей Селионов будет уволен после танца с плеткой вместе с аниматором в ростовой кукле женщины в чулках на свой день рождения. На это намекнул губернатор региона Максим Егоров.

«Директор одного из подведомственных предприятий правительства области позволил себе неподобающее поведение пусть и в связи с личным праздником. Считаю, что подобное поведение для руководящего работника недопустимо. Безусловно, он не будет дальше занимать свою должность», — написал Максим Егоров, не указывая конкретные имя и фамилию. Он добавил, что произошедшее вызывает лично у него только «чувство стыда и недоумения».

Местные журналисты предполагают, что танец для Селионова могли заказать его коллеги. Сам виновник торжества пока воздерживается от комментариев.

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Директор автобазы правительства Тамбовской области Андрей Селионов будет уволен после танца с плеткой вместе с аниматором в ростовой кукле женщины в чулках на свой день рождения. На это намекнул губернатор региона Максим Егоров. «Директор одного из подведомственных предприятий правительства области позволил себе неподобающее поведение пусть и в связи с личным праздником. Считаю, что подобное поведение для руководящего работника недопустимо. Безусловно, он не будет дальше занимать свою должность», — написал Максим Егоров, не указывая конкретные имя и фамилию. Он добавил, что произошедшее вызывает лично у него только «чувство стыда и недоумения». Местные журналисты предполагают, что танец для Селионова могли заказать его коллеги. Сам виновник торжества пока воздерживается от комментариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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