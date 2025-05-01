В Белом доме назвали сделку по минералам с Киевом выходом к установлению мира

Сделка по минералам с Украиной является важным шагом на пути к установлению мира. Об этом рассказали в Белом доме.
«Сделка с Украиной по минералам отражает приверженность США установлению долгосрочного мира», — передает сообщение Белого дома РИА Новости. 1 мая стало известно, что соглашение между США и Украиной о совместной добыче полезных ископаемых не включает гарантий безопасности от Вашингтона, что ставит под сомнение его значимость на фоне продолжающихся боевых действий.
Источник, знакомый с переговорами, отметил, что идея обеспечения безопасности была отвергнута США на раннем этапе. Также соглашение подразумевает бартерную сделку, где Украина может получать вооружение или деньги в обмен на доходы от добычи ископаемых. Однако военная помощь со стороны США не является обязательной, передает Pravda.Ru.
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