В Белом доме назвали сделку по минералам с Киевом выходом к установлению мира

Белый дом: сделка по минералам с Украиной поможет установить мир
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
США делают все для установления мира на Украине
США делают все для установления мира на Украине Фото:
новость из сюжета
США и Украина подписали сделку по минеральным ресурсам

Сделка по минералам с Украиной является важным шагом на пути к установлению мира. Об этом рассказали в Белом доме.

«Сделка с Украиной по минералам отражает приверженность США установлению долгосрочного мира», — передает сообщение Белого дома РИА Новости. 1 мая стало известно, что соглашение между США и Украиной о совместной добыче полезных ископаемых не включает гарантий безопасности от Вашингтона, что ставит под сомнение его значимость на фоне продолжающихся боевых действий.

Источник, знакомый с переговорами, отметил, что идея обеспечения безопасности была отвергнута США на раннем этапе. Также соглашение подразумевает бартерную сделку, где Украина может получать вооружение или деньги в обмен на доходы от добычи ископаемых. Однако военная помощь со стороны США не является обязательной, передает Pravda.Ru.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сделка по минералам с Украиной является важным шагом на пути к установлению мира. Об этом рассказали в Белом доме. «Сделка с Украиной по минералам отражает приверженность США установлению долгосрочного мира», — передает сообщение Белого дома РИА Новости. 1 мая стало известно, что соглашение между США и Украиной о совместной добыче полезных ископаемых не включает гарантий безопасности от Вашингтона, что ставит под сомнение его значимость на фоне продолжающихся боевых действий. Источник, знакомый с переговорами, отметил, что идея обеспечения безопасности была отвергнута США на раннем этапе. Также соглашение подразумевает бартерную сделку, где Украина может получать вооружение или деньги в обмен на доходы от добычи ископаемых. Однако военная помощь со стороны США не является обязательной, передает Pravda.Ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...