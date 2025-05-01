Пресс-секретарь Белого дома озвучила четкую позицию Трампа по конфликту на Украине

Президент США Дональд Трамп изначально стремился прекратить конфликт на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«Президент Трамп с самого начала был предельно четок: он хочет, чтобы убийства в этом жестоком [конфликте] прекратились», — заявила Левитт в ходе брифинга. Она добавила, что новое соглашение по недрам подтверждает его курс на устойчивый мир. При этом ранее Левитт заявляла, что у Трампа растет раздражение Киевом и Москвой.
Минфин США также сообщил о подписании договора, предусматривающего создание украинско-американского инвестиционного фонда с равным распределением управления и взносов. При этом США получают приоритет в закупке украинских ресурсов, хотя документ не гарантирует Киеву безопасность и требует ратификации Верховной радой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.