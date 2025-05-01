Пресс-секретарь Белого дома озвучила четкую позицию Трампа по конфликту на Украине

Пресс-секретарь Трампа Левитт: Трамп изначально хотел остановить конфликт
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Сделка по недрам - показатель желания мира со стороны США, заявили в Белом доме
Сделка по недрам - показатель желания мира со стороны США, заявили в Белом доме Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп изначально стремился прекратить конфликт на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Президент Трамп с самого начала был предельно четок: он хочет, чтобы убийства в этом жестоком [конфликте] прекратились», — заявила Левитт в ходе брифинга. Она добавила, что новое соглашение по недрам подтверждает его курс на устойчивый мир. При этом ранее Левитт заявляла, что у Трампа растет раздражение Киевом и Москвой. 

Минфин США также сообщил о подписании договора, предусматривающего создание украинско-американского инвестиционного фонда с равным распределением управления и взносов. При этом США получают приоритет в закупке украинских ресурсов, хотя документ не гарантирует Киеву безопасность и требует ратификации Верховной радой.

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Президент США Дональд Трамп изначально стремился прекратить конфликт на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. «Президент Трамп с самого начала был предельно четок: он хочет, чтобы убийства в этом жестоком [конфликте] прекратились», — заявила Левитт в ходе брифинга. Она добавила, что новое соглашение по недрам подтверждает его курс на устойчивый мир. При этом ранее Левитт заявляла, что у Трампа растет раздражение Киевом и Москвой.  Минфин США также сообщил о подписании договора, предусматривающего создание украинско-американского инвестиционного фонда с равным распределением управления и взносов. При этом США получают приоритет в закупке украинских ресурсов, хотя документ не гарантирует Киеву безопасность и требует ратификации Верховной радой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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