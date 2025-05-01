В США намерены добиться начала переговоров между РФ и Украиной за 100 дней

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Вашингтон будет стремиться скорее начать переговоры между РФ и Украиной, заявил Вэнс
Вашингтон будет стремиться скорее начать переговоры между РФ и Украиной, заявил Вэнс Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

В США планируют активно содействовать началу прямых переговоров между Россией и Украиной в течение ближайших 100 дней. Об этом рассказал американский вице-премьер Джей Ди Вэнс.

«США намерены активно добиваться начала прямых переговоров между сторонами украинского конфликта», — передает слова Вэнса телеканал Fox News. Он добавил, что Вашингтон займется этим в ближайшие 100 дней.

Вэнс отметил, что, несмотря на первоначальные предложения, позиции сторон все еще сильно различаются. Он подчеркнул, что необходимо работать над сближением позиций Украины и России.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что переговоры между Россией и Украиной могут начаться в ближайшие дни, если Украина предпримет необходимые шаги для разрешения конфликта. Президент России Владимир Путин готов вести диалог без предварительных условий, о чем сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает «Ридус».

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В США планируют активно содействовать началу прямых переговоров между Россией и Украиной в течение ближайших 100 дней. Об этом рассказал американский вице-премьер Джей Ди Вэнс. «США намерены активно добиваться начала прямых переговоров между сторонами украинского конфликта», — передает слова Вэнса телеканал Fox News. Он добавил, что Вашингтон займется этим в ближайшие 100 дней. Вэнс отметил, что, несмотря на первоначальные предложения, позиции сторон все еще сильно различаются. Он подчеркнул, что необходимо работать над сближением позиций Украины и России. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что переговоры между Россией и Украиной могут начаться в ближайшие дни, если Украина предпримет необходимые шаги для разрешения конфликта. Президент России Владимир Путин готов вести диалог без предварительных условий, о чем сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает «Ридус».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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