В США намерены добиться начала переговоров между РФ и Украиной за 100 дней

В США планируют активно содействовать началу прямых переговоров между Россией и Украиной в течение ближайших 100 дней. Об этом рассказал американский вице-премьер Джей Ди Вэнс.
«США намерены активно добиваться начала прямых переговоров между сторонами украинского конфликта», — передает слова Вэнса телеканал Fox News. Он добавил, что Вашингтон займется этим в ближайшие 100 дней.
Вэнс отметил, что, несмотря на первоначальные предложения, позиции сторон все еще сильно различаются. Он подчеркнул, что необходимо работать над сближением позиций Украины и России.
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что переговоры между Россией и Украиной могут начаться в ближайшие дни, если Украина предпримет необходимые шаги для разрешения конфликта. Президент России Владимир Путин готов вести диалог без предварительных условий, о чем сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает «Ридус».
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