Около 10 человек пострадали от взрыва баллона с газом в порту Германии

В результате взрыва газового баллона в немецком порту Тиммендорфер-Штранд пострадали около десяти человек. Об этом сообщает телерадиокомпания NDR.
«Около десяти человек пострадали в результате взрыва», — говорится в материале. Там добавили, что территория вокруг места происшествия оцеплена, на месте работают пожарные, спасатели и полиция.
На курорте Тиммендорфа на Балтийском море 1 мая произошел взрыв, в результате которого несколько человек пострадали. Согласно предварительным данным полиции, причиной взрыва мог стать газовый баллон. В районе происшествия идет масштабная операция спасательных служб.
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