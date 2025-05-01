Около 10 человек пострадали от взрыва баллона с газом в порту Германии

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Территория вокруг места взрыва оцеплена
Территория вокруг места взрыва оцеплена Фото:

В результате взрыва газового баллона в немецком порту Тиммендорфер-Штранд пострадали около десяти человек. Об этом сообщает телерадиокомпания NDR.

«Около десяти человек пострадали в результате взрыва», — говорится в материале. Там добавили, что территория вокруг места происшествия оцеплена, на месте работают пожарные, спасатели и полиция.

На курорте Тиммендорфа на Балтийском море 1 мая произошел взрыв, в результате которого несколько человек пострадали. Согласно предварительным данным полиции, причиной взрыва мог стать газовый баллон. В районе происшествия идет масштабная операция спасательных служб.

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В результате взрыва газового баллона в немецком порту Тиммендорфер-Штранд пострадали около десяти человек. Об этом сообщает телерадиокомпания NDR. «Около десяти человек пострадали в результате взрыва», — говорится в материале. Там добавили, что территория вокруг места происшествия оцеплена, на месте работают пожарные, спасатели и полиция. На курорте Тиммендорфа на Балтийском море 1 мая произошел взрыв, в результате которого несколько человек пострадали. Согласно предварительным данным полиции, причиной взрыва мог стать газовый баллон. В районе происшествия идет масштабная операция спасательных служб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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