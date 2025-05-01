В Харьковской области войска «Север» активно уничтожают БПЛА «Баба Яга». Видео

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Бойцы круглосуточно выявляют и нейтрализуют ударные беспилотники ВСУ
Бойцы круглосуточно выявляют и нейтрализуют ударные беспилотники ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Харьковской области военнослужащие группировки войск «Север» активно уничтожают беспилотники типа «Баба Яга» ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Военнослужащие группировки войск „Север“ продолжают практиковать тактику выслеживания и уничтожения БпЛА типа „Баба-Яга“ ВСУ в зоне проведения СВО», — говорится в сообщении ведомства. Там добавили, что расчеты бойцов дежурят круглосуточно.

Российские военные выявляют и нейтрализуют ударные беспилотники противника с системой сброса мин. На видео запечатлено, как группы «Север» с помощью FPV-дронов уничтожили несколько дронов «Баба Яга» в воздухе.

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В Харьковской области военнослужащие группировки войск «Север» активно уничтожают беспилотники типа «Баба Яга» ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Военнослужащие группировки войск „Север“ продолжают практиковать тактику выслеживания и уничтожения БпЛА типа „Баба-Яга“ ВСУ в зоне проведения СВО», — говорится в сообщении ведомства. Там добавили, что расчеты бойцов дежурят круглосуточно. Российские военные выявляют и нейтрализуют ударные беспилотники противника с системой сброса мин. На видео запечатлено, как группы «Север» с помощью FPV-дронов уничтожили несколько дронов «Баба Яга» в воздухе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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