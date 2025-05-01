В Харьковской области военнослужащие группировки войск «Север» активно уничтожают беспилотники типа «Баба Яга» ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Военнослужащие группировки войск „Север“ продолжают практиковать тактику выслеживания и уничтожения БпЛА типа „Баба-Яга“ ВСУ в зоне проведения СВО», — говорится в сообщении ведомства. Там добавили, что расчеты бойцов дежурят круглосуточно.
Российские военные выявляют и нейтрализуют ударные беспилотники противника с системой сброса мин. На видео запечатлено, как группы «Север» с помощью FPV-дронов уничтожили несколько дронов «Баба Яга» в воздухе.
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