США раскрыли данные об операциях России и Китая в космосе

США начали делиться с союзниками по альянсу «Пять глаз» секретной информацией о космической деятельности России и Китая. Об этом рассказал полковник Рэмси Хорн из подразделения Space Delta 9.
«Последние недели было принято решение о более тесном сотрудничестве с союзниками по „Пяти глазам“ и предоставлении им доступа к самым высоким уровням разведывательной информации США о растущей „бесчестной“ деятельности в космосе», — передает слова полковника издание The Times. Вашингтон рассчитывает, что партнеры помогут устранить уязвимости в космической сфере.
Издание также сообщило, что США допустили британских военных к наблюдению за работой базы Шривер в Колорадо, где они ознакомились с американской программой слежения за спутниками, включая технологии приближения к объектам России и Китая. Специальная камера анализирует, скрывают ли спутники потенциально опасные функции под видом гражданского оборудования.
Хорн также отметил угрозу китайской системы слежения за войсками США, которая может направлять гиперзвуковые удары. Ранее американские генералы сообщали о китайских испытаниях боевых спутников, а СМИ КНР писали о разработке симуляторов космических сражений.
Россия планирует отправить к Луне шесть автоматических зондов для орбитальных и посадочных исследований. В сотрудничестве с Китаем страна также реализует проект создания Международной лунной станции.
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