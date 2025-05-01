Соединенные Штаты планируют с большой решимостью продвигаться вперед в реализации соглашения по ресурсам с Украиной. Об этом рассказали в Белом доме.
«США намерены двигаться с полной скоростью к реализации сделки», — передает сообщение Белого дома ТАСС. Там добавили, что сделка предполагает, что Украина берет на себя обязательства по компенсации Соединенным Штатам за предоставленную помощь.
1 мая стало известно о соглашении между США и Украиной по использованию украинских природных ресурсов. Эта сделка частично компенсирует расходы США на военную поддержку Украины. Украинский лидер Владимир Зеленский юридически передал контроль над украинскими недрами иностранным структурам, что может сделать Украину зависимой.
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