В США нацелены двигаться на всей скорости к реализации сделки с Украиной

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США ждут компенсации от Украины, заявили в Белом доме
США ждут компенсации от Украины, заявили в Белом доме Фото:
новость из сюжета
США и Украина подписали сделку по минеральным ресурсам

Соединенные Штаты планируют с большой решимостью продвигаться вперед в реализации соглашения по ресурсам с Украиной. Об этом рассказали в Белом доме.

«США намерены двигаться с полной скоростью к реализации сделки», — передает сообщение Белого дома ТАСС. Там добавили, что сделка предполагает, что Украина берет на себя обязательства по компенсации Соединенным Штатам за предоставленную помощь.

1 мая стало известно о соглашении между США и Украиной по использованию украинских природных ресурсов. Эта сделка частично компенсирует расходы США на военную поддержку Украины. Украинский лидер Владимир Зеленский юридически передал контроль над украинскими недрами иностранным структурам, что может сделать Украину зависимой.

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Соединенные Штаты планируют с большой решимостью продвигаться вперед в реализации соглашения по ресурсам с Украиной. Об этом рассказали в Белом доме. «США намерены двигаться с полной скоростью к реализации сделки», — передает сообщение Белого дома ТАСС. Там добавили, что сделка предполагает, что Украина берет на себя обязательства по компенсации Соединенным Штатам за предоставленную помощь. 1 мая стало известно о соглашении между США и Украиной по использованию украинских природных ресурсов. Эта сделка частично компенсирует расходы США на военную поддержку Украины. Украинский лидер Владимир Зеленский юридически передал контроль над украинскими недрами иностранным структурам, что может сделать Украину зависимой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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