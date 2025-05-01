Как приготовить баклажаны и кабачки на мангале: топ-10 лучших рецептов

Топ-10 рецептов баклажанов и кабачков на мангале
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Баклажаны можно приготовить как отдельное блюдо
Баклажаны можно приготовить как отдельное блюдо Фото:

Овощи, приготовленные на мангале, гораздо полезнее жареных. Благодаря быстрой тепловой обработке они сохраняют больше витаминов и не требуют много жира для запекания. Баклажаны и кабачки — самые популярные овощи, которые готовят к шашлыкам. URA.RU собрало топ самых разнообразные рецептов приготовления баклажанов и кабачков на мангале.

Баклажаны на мангале с травами и чесноком

Баклажаны- отличное блюдо для пикника
Баклажаны- отличное блюдо для пикника
Фото:

Баклажаны на мангале с травами и чесноком — отличное блюдо для пикника. Этот рецепт позволяет создать блюдо с насыщенным ароматом трав и тертого чеснока.

Ингредиенты:

  • 2 баклажана;
  • 2,5 чайной ложки соли;
  • 120 мл растительного масла;
  • 3 зубчика чеснока;
  • 2 столовые ложки рубленой свежей петрушки;
  • 2 столовые ложки рубленого свежего орегано;
  • 0,5 чайной ложки молотого черного перца.

Приготовление: баклажаны следует нарезать кружками толщиной примерно 6 миллиметров. Посыпьте их со всех сторон двумя чайными ложками соли и оставьте на 15 минут. По истечении этого времени удалите излишки влаги с поверхности овощей с помощью бумажного полотенца.

В отдельной посуде смешайте растительное масло, оставшуюся соль, измельченный чеснок, свежую зелень и перец. Количество соли при необходимости можно скорректировать по вкусу. Каждый кружок баклажана обмакните в приготовленную масляную смесь с обеих сторон.

Разместите подготовленные баклажаны на решетке и жарьте по 5–7 минут с каждой стороны до появления золотистой корочки. Перед подачей рекомендуется вновь обмакнуть овощи в масляную смесь.

Целые баклажаны с салом на мангале

Это блюдо подойдет как взрослым, так и детям
Это блюдо подойдет как взрослым, так и детям
Фото:

Баклажаны с салом на мангале — интересное блюдо. Блюдо получится просто невероятным по вкусу с ароматом дымка.

Ингредиенты:

  • 2 баклажана;
  • кусочек сала;
  • соль — по вкусу;
  • молотый черный перец — по вкусу;
  • молотый чили — по вкусу;
  • 2 столовые ложки растительного масла;
  • несколько веточек кинзы;
  • несколько веточек петрушки;
  • 4 зубчика чеснока.

Приготовление: на баклажанах следует сделать несколько поперечных надрезов, не прорезая овощи до конца. Сало нарезается тонкими ломтиками в количестве, соответствующем числу разрезов на каждом баклажане. Ломтики сала необходимо посолить, приправить черным перцем и порошком чили. Баклажаны смазываются растительным маслом как снаружи, так и внутри надрезов, после чего в каждый разрез помещается подготовленное сало.

Баклажаны нанизываются на шампуры вдоль всей длины плодов. Запекать их рекомендуется на мангале, периодически поворачивая шампуры, примерно 20 минут — до достижения мягкости овощей. Перед подачей готовое блюдо посыпается свежей рубленой зеленью и измельченным чесноком.

Баклажаны на мангале с кетчупом, медом и орегано

С медом блюдо получается особенно насыщенным
С медом блюдо получается особенно насыщенным
Фото:

Баклажаны замечательно сочетаются с орегано и медом. Особенно вкусными такие блюда получаются, если приготовить овощи на мангале или на гриле.

Ингредиенты:

  • 1 баклажан;
  • 2 столовые ложки растительного масла;
  • 2 столовые ложки кетчупа;
  • 1? столовой ложки красного или белого винного уксуса;
  • 1 столовая ложка меда;
  • ? чайной ложки сушёного орегано;
  • щепотка сушеного чеснока;
  • соль — по вкусу;
  • молотый черный перец — по вкусу.

Приготовление: баклажан нарежьте кружками толщиной 6–8 мм. В отдельной емкости объедините растительное масло, кетчуп, уксус, мед, орегано, измельченный чеснок, соль и перец. Кусочки баклажана тщательно обмакните в полученную глазурь, затем выложите их на решетку. Обжаривайте овощи с обеих сторон по 5–7 минут до появления золотистой корочки. Оставшуюся глазурь при необходимости используйте для смазывания баклажанов в процессе жарки.

Баклажаны на мангале с лимонным соком, фетой и базиликом

Лимонный сок придает блюду особую пикантность
Лимонный сок придает блюду особую пикантность
Фото:

Деликатесное угощение, которое понравится всем участникам пикника. Особую пикантность блюду добавляют сыр и базилик.

Ингредиенты:

  • 1 зубчик чеснока;
  • 4 столовые ложки лимонного сока;
  • 1 столовая ложка растительного масла;
  • 1 чайная ложка бальзамического уксуса;
  • соль — по вкусу;
  • молотый черный перец — по вкусу;
  • 1 баклажан;
  • 150–200 г феты;
  • несколько листьев базилика.

Приготовление: в емкости соедините измельченный чеснок, 3 столовые ложки лимонного сока, растительное масло, уксус, а также добавьте соль и перец по вкусу. У баклажанов срежьте кончики и нарежьте овощи вдоль на тонкие полоски. Полученной смесью равномерно смажьте нарезанные баклажаны. Выложите их на решетку и обжаривайте с каждой стороны по 5–7 минут до образования золотистой корочки.

В отдельной миске смешайте фету с мелко нарезанным базиликом, оставшимся лимонным соком и черным перцем. Готовые баклажаны снимите с огня и сверху равномерно распределите приготовленную сырную начинку.

Баклажаны на мангале с заправкой из помидоров

Закуска подойдет к шашлыкам
Закуска подойдет к шашлыкам
Фото:

Это простое в приготовление блюдо может стать одним из любимых для ваших гостей. Отличная закуска для пикника и может стать полноценным блюдом на завтрак.

Ингредиенты:

  • 1–2 баклажана;
  • 2 столовые ложки растительного масла;
  • 1 крупный помидор;
  • 1 столовая ложка белого винного уксуса;
  • 2 столовые ложки рубленого свежего орегано;
  • 1 зубчик чеснока;
  • соль — по вкусу;
  • молотый черный перец — по вкусу.

Приготовление: баклажаны нарежьте кружками толщиной около 1 см, смажьте половиной подготовленного масла. Обжарьте их на гриле до появления золотистой корочки, по 4–6 минут с каждой стороны. Помидоры нарежьте небольшими кубиками, соедините с оставшимся маслом, уксусом, орегано, измельченным чесноком, а также посолите и поперчите по вкусу. Выложите приготовленные баклажаны на сервировочное блюдо и равномерно покройте их томатной заправкой.

Лодочки из кабачков с курицей и овощами на углях

Красивое блюдо станет украшениме пикника
Красивое блюдо станет украшениме пикника
Фото:

Лодочки из кабачков с курицей и овощами получается довольно сочными и аппетитными, с замечательным вкусом и ароматом

Ингредиенты: 

  • Кабачки — 2 шт. (600-700 г)
  • Куриный окорочок без кости (куриное мясо) — 150 г
  • Лук репчатый — 250 г
  • Морковь — 150 г
  • Петрушка свежая (по желанию) — 5 г
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный молотый — по вкусу.

Приготовление: кабачки обрезаем по краям, разрезаем продольно пополам, удаляем мякоть. Нарезаем куриный окорочок без костей мелкими кусочками. Лук очищаем и нарезаем мелкими кубиками. Морковь и кабачки чистим и нарезаем мелкими кубиками. Перемешиваем все овощи, солим и перчим по вкусу. Формируем лодочки из кабачка с курицей и овощами.

На дно лодочек выкладываем нарезанное куриное мясо. Солим и перчим по вкусу Смесь овощей выкладываем на курицу. Каждую лодочку с начинкой будем заворачивать отдельно. Выкладываем фаршированный кабачок на фольгу. Выкладываем на решетку начинкой вверх.

Кабачки-гриль с оливковым соусом и сметаной

Отлично подойдет вегетарианцам
Отлично подойдет вегетарианцам
Фото:

Кабачки-гриль с соусом из сметаны — вегетарианское блюдо, которым можно и открыть, и закрыть сезон барбекю. 

Ингредиенты

  • 2 молодых кабачка;
  • 1 острый стручковый перец; 
  • лимонный сок, выжатый из половины лимона;
  • 5 столовых ложек оливкового масла;
  • 2 столовые ложки мятных листьев;
  • морская соль.

Для оливкового соуса:

  • 100 г бескостных маслин;
  • 4 столовые ложки оливкового масла;
  • 1 зубчик чеснока;
  • несколько веточек петрушки

Приготовление: кабачки обернуть каждый экземпляр в отдельный лист фольги и запечь на гриле до достижения мягкости. Для приготовления оливкового соуса следует воспользоваться блендером либо кухонным комбайном: все ингредиенты для соуса смешиваются до получения однородной массы.

Готовые кабачки выкладывают на сервировочные тарелки, не снимая фольгу, лишь слегка раскрывая ее. Перед подачей каждый кабачок рекомендуется разрезать вдоль и немного раскрыть мякоть, после чего посолить и аккуратно полить примерно половиной столовой ложки оливкового масла. В завершение блюдо украшается сметаной — по одной столовой ложке на каждый кабачок.

Маринованные кабачки на гриле

Готовить это блюдо на гриле очень просто
Готовить это блюдо на гриле очень просто
Фото:

Это один из самых простых рецептов, такой гарнир отлично подойдет к мясу или птице. Его также можно использовать в качестве начинки для бургеров или салатов

Ингредиенты:

  • 4 кабачка;
  • соль;
  • 3–4 ст. л. вустерского соуса;
  • 2 ст. л. оливкового масла;
  • прованские травы.

Приготовление: кабачки тщательно промывают и нарезают кружками либо пластинами такой толщины, чтобы они не проваливались сквозь решетку. Овощи следует посолить, приправить смесью прованских трав, а затем полить оливковым маслом и небольшим количеством вустерского соуса. После этого кабачки оставляют мариноваться на 30 минут.

Замаринованные кусочки выкладывают на решетку и запекают на углях в течение пяти минут до появления золотистой корочки. Готовое блюдо рекомендуется подавать в качестве гарнира к шашлыку либо как самостоятельную закуску.

Кабачки с беконом на мангале

Отличная закуска для большой компании
Отличная закуска для большой компании
Фото:

Кабачки можно запекать отдельно, а также сочетать с мясом и другими продуктами. Например, простой рецепт кабачков в беконе подойдет для ежедневного и праздничного меню.

Ингредиенты:

  • молодой кабачок — 1 шт. (примерно 300 г);
  • специи — по вкусу (например, 1 ч. л. паприки);
  • бекон (сырокопченый) — 200 г;
  • соль — 1 ч. л..

Приготовление: кабачок нарезать на бруски одинаковой толщины. Нарезанные овощи выложить в миску, приправить солью и специями, тщательно перемешать и оставить на 10 минут для маринования. После этого кабачки рекомендуется переложить в дуршлаг, чтобы избавиться от излишков сока. Бекон разрезать на длинные полоски. Каждый кусочек кабачка обернуть полоской бекона.

Полученные заготовки разместить на решетке и установить ее над мангалом с хорошо прогоревшими углями, избегая открытого пламени. Кабачки следует жарить около 10 минут, регулярно переворачивая решетку для равномерной прожарки. Готовность блюда можно определить, проколов кабачок зубочисткой: если мякоть стала мягкой, закуску можно снимать с огня.

Баклажаны на гриле с кунжутным соусом и гранатовым сиропом

Гранатовый сироп придает необычный вкус блюду
Гранатовый сироп придает необычный вкус блюду
Фото:

Этот простой и при этом необычный рецепт точно поможет удивить гостей. Соус делает блюдо особенно ароматным, а сами баклажаны получаются нежными и очень сытными.

Ингредиенты:

  • баклажаны — 2-3 штуки;
  • оливковое масло — 1/4 чашки;
  • лимонный сок — 1/4 чашки;
  • соль — по вкусу;
  • черный перец — по вкусу;
  • тахини (кунжутный соус) — 1/2 чашки;
  • вода — 1/4 чашки;
  • гранатовый сироп — 2 столовые ложки;
  • чеснок измельченный — 1 зубчик;
  • свежая мята для подачи.

Приготовление: разогрейте гриль до средней температуры либо дождитесь, когда угли в мангале полностью прогорят и станут пригодными для приготовления. Баклажаны нарежьте кружками толщиной примерно 1,5 сантиметра. В отдельной посуде соедините оливковое масло, лимонный сок, соль и черный перец. Поместите кусочки баклажана в полученную смесь, тщательно перемешайте, чтобы каждый ломтик был равномерно покрыт маринадом.

Разложите баклажаны на решетке гриля или мангала и обжаривайте, периодически переворачивая, до появления золотистой корочки и мягкости овощей, что обычно занимает от 8 до 10 минут. Параллельно в другой миске смешайте тахини, воду, гранатовый сироп и измельченный чеснок. Перемешивайте ингредиенты до получения однородного соуса.

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Овощи, приготовленные на мангале, гораздо полезнее жареных. Благодаря быстрой тепловой обработке они сохраняют больше витаминов и не требуют много жира для запекания. Баклажаны и кабачки — самые популярные овощи, которые готовят к шашлыкам. URA.RU собрало топ самых разнообразные рецептов приготовления баклажанов и кабачков на мангале. Баклажаны на мангале с травами и чесноком Баклажаны на мангале с травами и чесноком — отличное блюдо для пикника. Этот рецепт позволяет создать блюдо с насыщенным ароматом трав и тертого чеснока. Ингредиенты: Приготовление: баклажаны следует нарезать кружками толщиной примерно 6 миллиметров. Посыпьте их со всех сторон двумя чайными ложками соли и оставьте на 15 минут. По истечении этого времени удалите излишки влаги с поверхности овощей с помощью бумажного полотенца. В отдельной посуде смешайте растительное масло, оставшуюся соль, измельченный чеснок, свежую зелень и перец. Количество соли при необходимости можно скорректировать по вкусу. Каждый кружок баклажана обмакните в приготовленную масляную смесь с обеих сторон. Разместите подготовленные баклажаны на решетке и жарьте по 5–7 минут с каждой стороны до появления золотистой корочки. Перед подачей рекомендуется вновь обмакнуть овощи в масляную смесь. Целые баклажаны с салом на мангале Баклажаны с салом на мангале — интересное блюдо. Блюдо получится просто невероятным по вкусу с ароматом дымка. Ингредиенты: Приготовление: на баклажанах следует сделать несколько поперечных надрезов, не прорезая овощи до конца. Сало нарезается тонкими ломтиками в количестве, соответствующем числу разрезов на каждом баклажане. Ломтики сала необходимо посолить, приправить черным перцем и порошком чили. Баклажаны смазываются растительным маслом как снаружи, так и внутри надрезов, после чего в каждый разрез помещается подготовленное сало. Баклажаны нанизываются на шампуры вдоль всей длины плодов. Запекать их рекомендуется на мангале, периодически поворачивая шампуры, примерно 20 минут — до достижения мягкости овощей. Перед подачей готовое блюдо посыпается свежей рубленой зеленью и измельченным чесноком. Баклажаны на мангале с кетчупом, медом и орегано Баклажаны замечательно сочетаются с орегано и медом. Особенно вкусными такие блюда получаются, если приготовить овощи на мангале или на гриле. Ингредиенты: Приготовление: баклажан нарежьте кружками толщиной 6–8 мм. В отдельной емкости объедините растительное масло, кетчуп, уксус, мед, орегано, измельченный чеснок, соль и перец. Кусочки баклажана тщательно обмакните в полученную глазурь, затем выложите их на решетку. Обжаривайте овощи с обеих сторон по 5–7 минут до появления золотистой корочки. Оставшуюся глазурь при необходимости используйте для смазывания баклажанов в процессе жарки. Баклажаны на мангале с лимонным соком, фетой и базиликом Деликатесное угощение, которое понравится всем участникам пикника. Особую пикантность блюду добавляют сыр и базилик. Ингредиенты: Приготовление: в емкости соедините измельченный чеснок, 3 столовые ложки лимонного сока, растительное масло, уксус, а также добавьте соль и перец по вкусу. У баклажанов срежьте кончики и нарежьте овощи вдоль на тонкие полоски. Полученной смесью равномерно смажьте нарезанные баклажаны. Выложите их на решетку и обжаривайте с каждой стороны по 5–7 минут до образования золотистой корочки. В отдельной миске смешайте фету с мелко нарезанным базиликом, оставшимся лимонным соком и черным перцем. Готовые баклажаны снимите с огня и сверху равномерно распределите приготовленную сырную начинку. Баклажаны на мангале с заправкой из помидоров Это простое в приготовление блюдо может стать одним из любимых для ваших гостей. Отличная закуска для пикника и может стать полноценным блюдом на завтрак. Ингредиенты: Приготовление: баклажаны нарежьте кружками толщиной около 1 см, смажьте половиной подготовленного масла. Обжарьте их на гриле до появления золотистой корочки, по 4–6 минут с каждой стороны. Помидоры нарежьте небольшими кубиками, соедините с оставшимся маслом, уксусом, орегано, измельченным чесноком, а также посолите и поперчите по вкусу. Выложите приготовленные баклажаны на сервировочное блюдо и равномерно покройте их томатной заправкой. Лодочки из кабачков с курицей и овощами на углях Лодочки из кабачков с курицей и овощами получается довольно сочными и аппетитными, с замечательным вкусом и ароматом Ингредиенты:  Приготовление: кабачки обрезаем по краям, разрезаем продольно пополам, удаляем мякоть. Нарезаем куриный окорочок без костей мелкими кусочками. Лук очищаем и нарезаем мелкими кубиками. Морковь и кабачки чистим и нарезаем мелкими кубиками. Перемешиваем все овощи, солим и перчим по вкусу. Формируем лодочки из кабачка с курицей и овощами. На дно лодочек выкладываем нарезанное куриное мясо. Солим и перчим по вкусу Смесь овощей выкладываем на курицу. Каждую лодочку с начинкой будем заворачивать отдельно. Выкладываем фаршированный кабачок на фольгу. Выкладываем на решетку начинкой вверх. Кабачки-гриль с оливковым соусом и сметаной Кабачки-гриль с соусом из сметаны — вегетарианское блюдо, которым можно и открыть, и закрыть сезон барбекю.  Ингредиенты:  Для оливкового соуса: Приготовление: кабачки обернуть каждый экземпляр в отдельный лист фольги и запечь на гриле до достижения мягкости. Для приготовления оливкового соуса следует воспользоваться блендером либо кухонным комбайном: все ингредиенты для соуса смешиваются до получения однородной массы. Готовые кабачки выкладывают на сервировочные тарелки, не снимая фольгу, лишь слегка раскрывая ее. Перед подачей каждый кабачок рекомендуется разрезать вдоль и немного раскрыть мякоть, после чего посолить и аккуратно полить примерно половиной столовой ложки оливкового масла. В завершение блюдо украшается сметаной — по одной столовой ложке на каждый кабачок. Маринованные кабачки на гриле Это один из самых простых рецептов, такой гарнир отлично подойдет к мясу или птице. Его также можно использовать в качестве начинки для бургеров или салатов Ингредиенты: Приготовление: кабачки тщательно промывают и нарезают кружками либо пластинами такой толщины, чтобы они не проваливались сквозь решетку. Овощи следует посолить, приправить смесью прованских трав, а затем полить оливковым маслом и небольшим количеством вустерского соуса. После этого кабачки оставляют мариноваться на 30 минут. Замаринованные кусочки выкладывают на решетку и запекают на углях в течение пяти минут до появления золотистой корочки. Готовое блюдо рекомендуется подавать в качестве гарнира к шашлыку либо как самостоятельную закуску. Кабачки с беконом на мангале Кабачки можно запекать отдельно, а также сочетать с мясом и другими продуктами. Например, простой рецепт кабачков в беконе подойдет для ежедневного и праздничного меню. Ингредиенты: Приготовление: кабачок нарезать на бруски одинаковой толщины. Нарезанные овощи выложить в миску, приправить солью и специями, тщательно перемешать и оставить на 10 минут для маринования. После этого кабачки рекомендуется переложить в дуршлаг, чтобы избавиться от излишков сока. Бекон разрезать на длинные полоски. Каждый кусочек кабачка обернуть полоской бекона. Полученные заготовки разместить на решетке и установить ее над мангалом с хорошо прогоревшими углями, избегая открытого пламени. Кабачки следует жарить около 10 минут, регулярно переворачивая решетку для равномерной прожарки. Готовность блюда можно определить, проколов кабачок зубочисткой: если мякоть стала мягкой, закуску можно снимать с огня. Баклажаны на гриле с кунжутным соусом и гранатовым сиропом Этот простой и при этом необычный рецепт точно поможет удивить гостей. Соус делает блюдо особенно ароматным, а сами баклажаны получаются нежными и очень сытными. Ингредиенты: Приготовление: разогрейте гриль до средней температуры либо дождитесь, когда угли в мангале полностью прогорят и станут пригодными для приготовления. Баклажаны нарежьте кружками толщиной примерно 1,5 сантиметра. В отдельной посуде соедините оливковое масло, лимонный сок, соль и черный перец. Поместите кусочки баклажана в полученную смесь, тщательно перемешайте, чтобы каждый ломтик был равномерно покрыт маринадом. Разложите баклажаны на решетке гриля или мангала и обжаривайте, периодически переворачивая, до появления золотистой корочки и мягкости овощей, что обычно занимает от 8 до 10 минут. Параллельно в другой миске смешайте тахини, воду, гранатовый сироп и измельченный чеснок. Перемешивайте ингредиенты до получения однородного соуса.
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