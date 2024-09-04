Общество На имущество дочери главного кадровика Минобороны наложен обеспечительный арест 04 сентября 2024 в 13:32 Размер текста - 17 + Суд наложил обеспечительный арест на имущество дочери Юрия Кузнецова Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Суд наложил обеспечительный арест на имущество дочери арестованного главного кадровика Минобороны России Юрия Кузнецова. Это связано с делом ее отца. «На имущество дочери Кузнецова наложен обеспечительный арест в связи с делом отца», — передает ТАСС из зала суда. Не уточняется, какие именно обеспечительные меры наложены. Согласно закону, это может быть арест на денежные средства или имущество, или запрет на определенные действия, касающиеся предмета спора. Ранее Басманный суд Москвы наложил арест на квартиру дочери Кузнецова. Он проходит по делу о взятке в 30 млн рублей. По данным следствия, он получал деньги за содействие коммерческим структурам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Суд наложил обеспечительный арест на имущество дочери арестованного главного кадровика Минобороны России Юрия Кузнецова. Это связано с делом ее отца. «На имущество дочери Кузнецова наложен обеспечительный арест в связи с делом отца», — передает ТАСС из зала суда. Не уточняется, какие именно обеспечительные меры наложены. Согласно закону, это может быть арест на денежные средства или имущество, или запрет на определенные действия, касающиеся предмета спора. Ранее Басманный суд Москвы наложил арест на квартиру дочери Кузнецова. Он проходит по делу о взятке в 30 млн рублей. По данным следствия, он получал деньги за содействие коммерческим структурам. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям