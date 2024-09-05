Россиян предупредили об опасном мясе из Индии

В России продается привезенное из Индии мясо парнокопытных, которое может быть опасно для здоровья человека. О найденной в продукте кишечной палочке сообщил telegram-канал Mash.
«Нашли кишечную палочку-мутанта, которая не восприимчива к антибиотикам и бьет по мочевыводящим путям», — отмечает канал. В Европе от нее умерло 237 тысяч человек, приводит Mash данные американских ученых.
Кишечная палочка может попасть в уретру при тошноте или диарее у человека и поразить мочевыводящие пути. Наиболее подвержены заражению и смерти от инфекции женщины из-за особенностей строения своего организма.
Ранее Россельхознадзор нашел в продукции компаний AL-Quresh, Maharashtra Foods Processing and Cold Storage и Al Waaf Agro Foods несколько видов бактерий. Они поражают ЖКТ и дыхательную систему, сообщает Mash. Главной причиной можно считать антисанитарные условия на производствах в Индии.
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