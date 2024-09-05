Россиян предупредили об опасном мясе из Индии

Mash: в России нашли зараженное кишечной палочкой мясо из Индии

05 сентября 2024 в 21:30 Размер текста - 17 +

В Европе от кишечной палочки умерло 237 тысяч человек Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В России продается привезенное из Индии мясо парнокопытных, которое может быть опасно для здоровья человека. О найденной в продукте кишечной палочке сообщил telegram-канал Mash. «Нашли кишечную палочку-мутанта, которая не восприимчива к антибиотикам и бьет по мочевыводящим путям», — отмечает канал. В Европе от нее умерло 237 тысяч человек, приводит Mash данные американских ученых. Кишечная палочка может попасть в уретру при тошноте или диарее у человека и поразить мочевыводящие пути. Наиболее подвержены заражению и смерти от инфекции женщины из-за особенностей строения своего организма. Ранее Россельхознадзор нашел в продукции компаний AL-Quresh, Maharashtra Foods Processing and Cold Storage и Al Waaf Agro Foods несколько видов бактерий. Они поражают ЖКТ и дыхательную систему, сообщает Mash. Главной причиной можно считать антисанитарные условия на производствах в Индии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России продается привезенное из Индии мясо парнокопытных, которое может быть опасно для здоровья человека. О найденной в продукте кишечной палочке сообщил telegram-канал Mash. «Нашли кишечную палочку-мутанта, которая не восприимчива к антибиотикам и бьет по мочевыводящим путям», — отмечает канал. В Европе от нее умерло 237 тысяч человек, приводит Mash данные американских ученых. Кишечная палочка может попасть в уретру при тошноте или диарее у человека и поразить мочевыводящие пути. Наиболее подвержены заражению и смерти от инфекции женщины из-за особенностей строения своего организма. Ранее Россельхознадзор нашел в продукции компаний AL-Quresh, Maharashtra Foods Processing and Cold Storage и Al Waaf Agro Foods несколько видов бактерий. Они поражают ЖКТ и дыхательную систему, сообщает Mash. Главной причиной можно считать антисанитарные условия на производствах в Индии.