Политика Власть Главой Крыма на ближайшие пять лет стал Сергей Аксенов 12 сентября 2024 в 17:59 Размер текста - 17 + Аксенов руководит Крымом с 2014 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сергей Аксенов будет возглавлять Крым еще пять лет. Решение о его переизбрании принял парламент Крыма нового созыва. Депутаты проголосовали единогласно. «Голосование было открытым. За кандидатуру Аксенова проголосовали единогласно», — передает РИА Новости с заседания парламента. Выборы в парламент Крыма состоялись 6—8 сентября. «Единая Россия» с 68 мандатами сформировала в новом созыве большинство. Кандидатура Аксенова была предложена президентом РФ Владимиром Путиным. Вместе с ним также на пост претендовали коммунист Сергей Богатыренко и гендиректор компании «Притяжение» Алексей Гуриненко («Новые люди»). Аксенов руководит Крымом с 2014 года. Согласно законодательству, после переизбрания он будет занимать пост ближайшие пять лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Сергей Аксенов будет возглавлять Крым еще пять лет. Решение о его переизбрании принял парламент Крыма нового созыва. Депутаты проголосовали единогласно. «Голосование было открытым. За кандидатуру Аксенова проголосовали единогласно», — передает РИА Новости с заседания парламента. Выборы в парламент Крыма состоялись 6—8 сентября. «Единая Россия» с 68 мандатами сформировала в новом созыве большинство. Кандидатура Аксенова была предложена президентом РФ Владимиром Путиным. Вместе с ним также на пост претендовали коммунист Сергей Богатыренко и гендиректор компании «Притяжение» Алексей Гуриненко («Новые люди»). Аксенов руководит Крымом с 2014 года. Согласно законодательству, после переизбрания он будет занимать пост ближайшие пять лет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям