Главой Крыма на ближайшие пять лет стал Сергей Аксенов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Петербургский международный экономический форум ПМЭФ 2016. Первый день. Санкт-Петербург, аксенов сергей, портрет
Аксенов руководит Крымом с 2014 года Фото:

Сергей Аксенов будет возглавлять Крым еще пять лет. Решение о его переизбрании принял парламент Крыма нового созыва. Депутаты проголосовали единогласно.

«Голосование было открытым. За кандидатуру Аксенова проголосовали единогласно», — передает РИА Новости с заседания парламента.

Выборы в парламент Крыма состоялись 6—8 сентября. «Единая Россия» с 68 мандатами сформировала в новом созыве большинство.

Кандидатура Аксенова была предложена президентом РФ Владимиром Путиным. Вместе с ним также на пост претендовали коммунист Сергей Богатыренко и гендиректор компании «Притяжение» Алексей Гуриненко («Новые люди»).

Аксенов руководит Крымом с 2014 года. Согласно законодательству, после переизбрания он будет занимать пост ближайшие пять лет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сергей Аксенов будет возглавлять Крым еще пять лет. Решение о его переизбрании принял парламент Крыма нового созыва. Депутаты проголосовали единогласно. «Голосование было открытым. За кандидатуру Аксенова проголосовали единогласно», — передает РИА Новости с заседания парламента. Выборы в парламент Крыма состоялись 6—8 сентября. «Единая Россия» с 68 мандатами сформировала в новом созыве большинство. Кандидатура Аксенова была предложена президентом РФ Владимиром Путиным. Вместе с ним также на пост претендовали коммунист Сергей Богатыренко и гендиректор компании «Притяжение» Алексей Гуриненко («Новые люди»). Аксенов руководит Крымом с 2014 года. Согласно законодательству, после переизбрания он будет занимать пост ближайшие пять лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...