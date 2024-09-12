Главой Крыма на ближайшие пять лет стал Сергей Аксенов

Сергей Аксенов будет возглавлять Крым еще пять лет. Решение о его переизбрании принял парламент Крыма нового созыва. Депутаты проголосовали единогласно.
«Голосование было открытым. За кандидатуру Аксенова проголосовали единогласно», — передает РИА Новости с заседания парламента.
Выборы в парламент Крыма состоялись 6—8 сентября. «Единая Россия» с 68 мандатами сформировала в новом созыве большинство.
Кандидатура Аксенова была предложена президентом РФ Владимиром Путиным. Вместе с ним также на пост претендовали коммунист Сергей Богатыренко и гендиректор компании «Притяжение» Алексей Гуриненко («Новые люди»).
Аксенов руководит Крымом с 2014 года. Согласно законодательству, после переизбрания он будет занимать пост ближайшие пять лет.
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