Академик РАН Зеленый сравнил крушение «Луны-25» с трагедией 65-летней давности

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Луна. Пермь, полумесяц, луна, спутник, ночь
Полет космической станции «Луна-25» был недостаточно проработан, считает академик Лев Зеленый Фото:
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Научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый считает, что отправка в космос станции «Луна-25» в 2023 году была недоразумением. Он сравнил крушение «Луны-25» с аналогичной катастрофой 1959 года, произошедшей с «Луной-1». Тогда и в 2023 году причиной трагедий была недоработка связи между различными системами аппарата, убежден академик.

«К сожалению, гибель „Луны-25“ — это такое же недоразумение, как и в свое время промах „Луны-1“. Это [крушение станции в рамках проекта „Луна-25“] не систематическая принципиальная ошибка, это недоработанная проверка связи между различными системами аппарата», — пояснил академик Зеленый в разговоре с ТАСС.

В 1959 «Луна-1» пролетела мимо спутника Земли на расстоянии 6 тысяч километров. Академик РАН уточнил, что крушение произошло из-за того, что исследователи не учли время прохождения сигнала, в связи с чем не смогли дать команду на выключение двигателя второй ступени.

В ночь на 11 августа 2023 года Россия во второй раз за 50 лет запустила уже космическую станцию «Луна-25», однако она столкнулась о Луну после перехода на нерасчетную орбиту, передает Pravda.ru. Одной из вероятных причин крушения называют неисправность навигационного прибора. Несмотря на неудачу, Роскосмос хочет повторить миссию на Луну.

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Научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый считает, что отправка в космос станции «Луна-25» в 2023 году была недоразумением. Он сравнил крушение «Луны-25» с аналогичной катастрофой 1959 года, произошедшей с «Луной-1». Тогда и в 2023 году причиной трагедий была недоработка связи между различными системами аппарата, убежден академик. «К сожалению, гибель „Луны-25“ — это такое же недоразумение, как и в свое время промах „Луны-1“. Это [крушение станции в рамках проекта „Луна-25“] не систематическая принципиальная ошибка, это недоработанная проверка связи между различными системами аппарата», — пояснил академик Зеленый в разговоре с ТАСС. В 1959 «Луна-1» пролетела мимо спутника Земли на расстоянии 6 тысяч километров. Академик РАН уточнил, что крушение произошло из-за того, что исследователи не учли время прохождения сигнала, в связи с чем не смогли дать команду на выключение двигателя второй ступени. В ночь на 11 августа 2023 года Россия во второй раз за 50 лет запустила уже космическую станцию «Луна-25», однако она столкнулась о Луну после перехода на нерасчетную орбиту, передает Pravda.ru. Одной из вероятных причин крушения называют неисправность навигационного прибора. Несмотря на неудачу, Роскосмос хочет повторить миссию на Луну.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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