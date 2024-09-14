Академик РАН Зеленый сравнил крушение «Луны-25» с трагедией 65-летней давности

14 сентября 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

Полет космической станции «Луна-25» был недостаточно проработан, считает академик Лев Зеленый Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Новость по теме Зачем Россия впервые за 50 лет отправила корабль на Луну Научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый считает, что отправка в космос станции «Луна-25» в 2023 году была недоразумением. Он сравнил крушение «Луны-25» с аналогичной катастрофой 1959 года, произошедшей с «Луной-1». Тогда и в 2023 году причиной трагедий была недоработка связи между различными системами аппарата, убежден академик. «К сожалению, гибель „Луны-25“ — это такое же недоразумение, как и в свое время промах „Луны-1“. Это [крушение станции в рамках проекта „Луна-25“] не систематическая принципиальная ошибка, это недоработанная проверка связи между различными системами аппарата», — пояснил академик Зеленый в разговоре с ТАСС. В 1959 «Луна-1» пролетела мимо спутника Земли на расстоянии 6 тысяч километров. Академик РАН уточнил, что крушение произошло из-за того, что исследователи не учли время прохождения сигнала, в связи с чем не смогли дать команду на выключение двигателя второй ступени. В ночь на 11 августа 2023 года Россия во второй раз за 50 лет запустила уже космическую станцию «Луна-25», однако она столкнулась о Луну после перехода на нерасчетную орбиту, передает Pravda.ru. Одной из вероятных причин крушения называют неисправность навигационного прибора. Несмотря на неудачу, Роскосмос хочет повторить миссию на Луну. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый считает, что отправка в космос станции «Луна-25» в 2023 году была недоразумением. Он сравнил крушение «Луны-25» с аналогичной катастрофой 1959 года, произошедшей с «Луной-1». Тогда и в 2023 году причиной трагедий была недоработка связи между различными системами аппарата, убежден академик. «К сожалению, гибель „Луны-25“ — это такое же недоразумение, как и в свое время промах „Луны-1“. Это [крушение станции в рамках проекта „Луна-25“] не систематическая принципиальная ошибка, это недоработанная проверка связи между различными системами аппарата», — пояснил академик Зеленый в разговоре с ТАСС. В 1959 «Луна-1» пролетела мимо спутника Земли на расстоянии 6 тысяч километров. Академик РАН уточнил, что крушение произошло из-за того, что исследователи не учли время прохождения сигнала, в связи с чем не смогли дать команду на выключение двигателя второй ступени. В ночь на 11 августа 2023 года Россия во второй раз за 50 лет запустила уже космическую станцию «Луна-25», однако она столкнулась о Луну после перехода на нерасчетную орбиту, передает Pravda.ru. Одной из вероятных причин крушения называют неисправность навигационного прибора. Несмотря на неудачу, Роскосмос хочет повторить миссию на Луну.