Роскосмос хочет повторить миссию на Луну

25 августа 2023 в 14:58 Размер текста - 17 +

Незавершенная миссия не ставит на стоп работу по освоению Луны, заявил Юрий Борисов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Крушение станции «Луна-25» не означает, что работа по исследованию спутника будет окончена. Об этом заявил гендиректор Госкорпорации Роскосмос Юрий Борисов в ходе совещания. «Не нужно делать из этого трагедию, нужно сделать выводы и продолжить работу в этом направлении», — сказал Борисов, его слова приводятся в telegram-канале Госкорпорации Роскосмос. Он отметил, что незавершенная миссия не ставит на стоп работу по освоению Луны. По словам Борисова, российские ученые хотят продолжить лунный проект. Вариантом продолжения программы может быть повторение миссии по посадке на Южный полюс Луны в 2025—2026 гг — подытожил гендиректор. В ночь на 11 августа Россия впервые за 50 лет запустила космическую станцию «Луна-25». Она столкнулась о Луну после перехода на нерасчетную орбиту. URA.RU приводило сводку о причинах крушения станции.

Крушение станции «Луна-25» не означает, что работа по исследованию спутника будет окончена. Об этом заявил гендиректор Госкорпорации Роскосмос Юрий Борисов в ходе совещания. «Не нужно делать из этого трагедию, нужно сделать выводы и продолжить работу в этом направлении», — сказал Борисов, его слова приводятся в telegram-канале Госкорпорации Роскосмос. Он отметил, что незавершенная миссия не ставит на стоп работу по освоению Луны. По словам Борисова, российские ученые хотят продолжить лунный проект. Вариантом продолжения программы может быть повторение миссии по посадке на Южный полюс Луны в 2025—2026 гг — подытожил гендиректор. В ночь на 11 августа Россия впервые за 50 лет запустила космическую станцию «Луна-25». Она столкнулась о Луну после перехода на нерасчетную орбиту. URA.RU приводило сводку о причинах крушения станции.