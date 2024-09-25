В Лос-Анджелесе захвачен автобус с заложниками

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Соединенные Штаты Америки. США. Пермь, нью йорк, сша, америка, американцы, полиция сша
Городская полиция пока не комментирует ситуацию (архивное фото) Фото:

В Лос-Анджелесе произошел инцидент с захватом автобуса, в котором, по сообщениям, находятся заложники, включая водителя. Как уточнили репортеры американского издания, полиция города окружила автобус, и на месте происшествия присутствует группа спецназа.

«В различных сообщениях в интернете утверждается, что автобус был захвачен и что на борту могут находиться заложники, включая водителя автобуса», — сообщает Newsweek. На месте происшествия замечена бронированная полицейская машина, а онлайн-изображения и прямая трансляция местных репортеров показывают остановленный автобус.

Местом инцидента является пересечение шестой улицы и улицы Саут-Аламеда. Полиция Лос-Анджелеса пока не предоставила комментариев по этому поводу.

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В Лос-Анджелесе произошел инцидент с захватом автобуса, в котором, по сообщениям, находятся заложники, включая водителя. Как уточнили репортеры американского издания, полиция города окружила автобус, и на месте происшествия присутствует группа спецназа. «В различных сообщениях в интернете утверждается, что автобус был захвачен и что на борту могут находиться заложники, включая водителя автобуса», — сообщает Newsweek. На месте происшествия замечена бронированная полицейская машина, а онлайн-изображения и прямая трансляция местных репортеров показывают остановленный автобус. Местом инцидента является пересечение шестой улицы и улицы Саут-Аламеда. Полиция Лос-Анджелеса пока не предоставила комментариев по этому поводу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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