В Лос-Анджелесе захвачен автобус с заложниками

25 сентября 2024 в 15:46 Размер текста - 17 +

Городская полиция пока не комментирует ситуацию (архивное фото) Фото: Сергей Русанов В Лос-Анджелесе произошел инцидент с захватом автобуса, в котором, по сообщениям, находятся заложники, включая водителя. Как уточнили репортеры американского издания, полиция города окружила автобус, и на месте происшествия присутствует группа спецназа. «В различных сообщениях в интернете утверждается, что автобус был захвачен и что на борту могут находиться заложники, включая водителя автобуса», — сообщает Newsweek . На месте происшествия замечена бронированная полицейская машина, а онлайн-изображения и прямая трансляция местных репортеров показывают остановленный автобус. Местом инцидента является пересечение шестой улицы и улицы Саут-Аламеда. Полиция Лос-Анджелеса пока не предоставила комментариев по этому поводу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Лос-Анджелесе произошел инцидент с захватом автобуса, в котором, по сообщениям, находятся заложники, включая водителя. Как уточнили репортеры американского издания, полиция города окружила автобус, и на месте происшествия присутствует группа спецназа. «В различных сообщениях в интернете утверждается, что автобус был захвачен и что на борту могут находиться заложники, включая водителя автобуса», — сообщает Newsweek. На месте происшествия замечена бронированная полицейская машина, а онлайн-изображения и прямая трансляция местных репортеров показывают остановленный автобус. Местом инцидента является пересечение шестой улицы и улицы Саут-Аламеда. Полиция Лос-Анджелеса пока не предоставила комментариев по этому поводу.